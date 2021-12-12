Экс-чемпион мира в трех весовых категориях боксер с Украины Василий Ломаченко победил представителя Ганы, бывшего чемпиона мира Ричарда Комми. Бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в легком весе, который проходил в Нью-Йорке, закончился победой Ломаченко единогласным решением судей.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский национализм

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Победу украинского боксера обсудили в украинских социальных сетях с несколько необычного (не для жителей Украины) ракурса. В среде украинских националистов обратили внимание на то, что Василий Ломаченко вышел на ринг не с флагом Украины, а с флагом родного города — Белгорода-Днестровского (Одесская область), что не понравилось националистам. Успех украинского боксера обсудили на странице украинской журналистки Олеси Медведевой в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале журналистки.

«Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом своего родного города и победил. Это победа спортсмена и поражение государства», — считает Олеся Медведева.

Ahonc Василий Ломаченко

«А что есть государство? Не с Ломаченко нужно начинать, если размышлять о патриотизме. А с тех, кто в нищей стране зарабатывает на схемах с виртуальным реверсом… Электроэнергию теперь выклянчили у белорусов по дикой цене, но и там через прокладку, чтобы ещё половину накрутить. Какой тут… флаг?» — не понимает Pavel F.

«Это обратная сторона нелепых попыток записать в «украинцы» всех подряд, кого хоть как-то можно сюда прилепить», — считает Андрей Б.

«А государство подарило просмотр боя своего чемпиона хоть на одном канале?» — отреагировал Владимир Ч., указывая, видимо, на то, что трансляцию боя по украинскому телевидению не вели.

«Браво, Василий Ломаченко! А диванные тараканы, которые прикрываются «патриотизмом», пускай бесятся. Двойная победа», — отметил Danyyil P.

«А нацики ноют уже, чего флаг не Украины. Непостоянные, то он (Ломаченко. — М. Р.) малоросс и позорит Украину, то без флага — и ноют, что флага нет», — недоумевает Иван Б.

«Классный бой… Поздравляю… от всей души! А флаг, да, видел, а сколько можно его доставать?..» — задался вопросом Данила Б.

«Каков привет, такой ответ. Хейтят всех, а потом ноют», — добавил Bobbie B.

«Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом родного города. По этому поводу у патриотов (украинские националисты. — М. Р.) очередное бурление. Как же ж так? Все стараются с патриотами заигрывать — это норма. А Ломаченко не заигрывает. Разве так можно? В Украине национализм — путевка в жизнь. Даже бывшие комсомольцы, далекие от национализма, как от космоса, предпочитают публично строить из себя бандеровцев из Коломыи (город в Ивано-Франковской области Украины. — М. Р.). Пусть ты просто воруешь из бюджета — в вышиванке и это делать и лучше, и спокойнее. В результате формируется некий консенсус — все вокруг патриоты, все вокруг свои. А если кто-то из публичных лиц выбивается из стройных патриотических рядов, то это вызывает как минимум недоумение. Так вот, Ломаченко… [имел в виду] эти все негласные правила игры. Он абсолютно самодостаточен. Может себе позволить делать, что хочет…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.