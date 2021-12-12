Предложение Минстроя РФ ввести штрафы за бесконтрольную сдачу жилья в аренду спровоцировало широкий общественный резонанс. Особенно много комментариев с возмущением люди написали в соцсетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Квентин Массейс. Сборщики податей. После 1501

«У людей сдача квартиры — единственный вариант хоть как-то держаться и не помереть от этих цен. Люди платят налог, отвалите от них», — кипятится Красноярец.

«Немногих олигархов прогрессивным налогом обложить не хотят — а со сдачи за копейки в аренду квартир деньги содрать хотят? Забота о народе?» — спрашивает Александр.

Minstroy19.ru Минстрой

«Сдавая убитую однушку в Выхино, или 8-метровую комнатку в Лефортово, люди страшно навариваются, страшно!.. Особенно если пенсия минимальная или по возрасту уже никуда не берут на работу. Добивать их надо, чтоб не мучились!» — иронизирует Гуманист.

«Проверить надо сам Минстрой и всех застройщиков на предмет выделения жилых помещений муниципалитетам для предоставления нуждающимся очередникам и внеочередникам по договору социального найма и безвозмездного пользования!

А то когда дети-сироты, тяжелобольные граждане и освободившиеся из мест лишения свободы россияне остаются на улице, то это никого не волнует, хоть обпишись в прокуратуру, а ведь все вышеперечисленные категории обладают правом внеочередного предоставления жилых помещений, в котором им неправомерно отказывают!» — предлагает москвич.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

«Не штрафы надо вводить, а принять закон о ренте, чтобы у каждого россиянина был гарантированный доход!» — пишет Т.

«Я бы запретила иметь больше двух квартир для одного человека. Получается, один богач скупил 100 квартир и сдает, а другие вынуждены по бешеным ценам снимать», — предлагает Светлана.

«А у нас бывает хоть день, чтобы новый штраф не придумали?» — спрашивает Андрей Александрович в группе «Инцидент Барнаул» («Одноклассники»).

"Огласите весь список, пожалуйста. Не надоело каждый день с нового штрафа начинать?» — иронизирует Марья Рихтер.

«С какого перепуга люди, которые своим горбом эту квартиру заработали, должны за что-то платить?» — соглашается Анастасия Репкина.

«Мы за недвижимость платим налог, имеем право распоряжаться ею как хотим», — приводит довод Татьяна Дедова.

«Штрафа за покакать нет ещё?» — смеётся Александра.

«Интересно, а за что у нас еще не штрафуют? Пока только за смерть? И то родственнички раскошеливаются», — соглашается Надежда Бессонова.

«А этот министр не хочет контролировать цены на жилье?! В Барнауле задрали выше некуда», — делится наблюдением Любовь З.

«Да, действительно, страна выживает за счёт штрафов», — считает Ирина Черемисова.

«Я бы не стал вестись на этот информационный вброс. Каждый день что-то закидывают, чтобы позлить общество. Уже много лет подряд регулярно подкидывают такую инфу. Сдавайте квартиры и не слушайте никого. Сейчас прошла большая оптимизация налоговой службы. Кто за нами гоняться будет?! Сами подумайте!» — предлагает Григорий Соболь.

«Как же им интересно, что там мутят граждане со своим имуществом и не делятся прибылью, что готовы крохи любые собирать налогами. Только вот когда сами мутят, почему-то про дележку с народом не думают. Давайте так: мы — вам, вы — нам», — рассуждает Яков Б.

«Офигеть! Трехкратное налогообложение. Такого нет ни в одной стране. С доходов налог сняли, на которые недвигу купили. С самой недвиги сняли, теперь еще и этот», — негодует Анна.

«Я собственник недвижимости и распоряжаюсь как хочу. Я купил, и это мое. Хватит «доить» и грабить россиян. То плати за аренду, то плати, что занимаешься какой-то преподавательской деятельностью, то с 13%-го банковского вклада, то за землю, то за дачу, то… И дай-дай-дай. Довели россиян до нищеты, а теперь изгаляются и угрожают — плати им оброк!

Если не заплатишь, вытащим кнут и накажем рублем. И это верещат те, кто сам грабит государство», — высказался Николай.

«Прогрессивный НДФЛ введите — и все. Не выдумывайте поборы на ровном месте, которые платить все равно будут все, кроме привилегированных лиц. Хватит уже сословное общество навязывать», — призывает Алексей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машино-мест разработан в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Его авторы предлагают штрафовать арендодателей, которые не внесут данные о сдаче недвижимости в аренду в специальное онлайн-приложение. Штраф для граждан составит 5 тыс. рублей, для компаний — 50 тыс. рублей.

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