В случае отсутствия транзита российского газа по территории Украины «значительная часть украинских потребителей» останется без газоснабжения ввиду отсутствия давления в украинской газотранспортной системе (ГТС). Об этом 11 декабря в эфире канала UkrLIVE заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что через территорию Украины может прекратиться транзит газа из РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Макогон должен был сказать, что такая ситуация (отсутствие транзита — М. Р.) предусмотрена контрактом, который подписала Украина в декабре 2019 года… В котором установлено… что Россия обязалась транзитировать через Украину 40 млрд кубов газа в этом году, в том числе, но она имеет право вообще не транзитировать, а достаточно только платить за транзит… Если не будет транзита, то надо будет [думать] о том, как организовывать реальный транзит (реверс — М. Р.), а не виртуальный. Тогда нужно какие-то трубопроводы запускать в реверсном режиме обратно из Европы в Украину. Это, конечно, технически очень сложно, это дорого, это приведет к значительному сбою в поставках газа, но и, как говорят специалисты, вероятнее всего, это приведет к тому, [что] значительную часть украинских потребителей вообще придется отключить от газа. Давления же не будет, газ не будет доходить до тех или иных городов или регионов. Конечно, это угрожает катастрофой, если будут холода», — сказал Суслов.

IgorTurzh Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов

Заявление Суслова обсудили на YouTube-канале NEWSONE.

«Проблемы индейцев шерифа не волнуют!» — отреагировал Сергей И.

«Ну так вы сами себе такой контракт отсудили. Да здравствует Стокгольмский суд, самый справедливый суд в мире», — добавила Наташа Н.

«Избавление от наследия «советской оккупации» — это не только сносить памятники героям ВОВ (Великой Отечественной войны — М. Р.). Это еще и избавление от космоса, авиации, флота, атомной генерации и газового транзита. Да, а еще потеря территорий (все, что подарил Союз, да и российские цари)…» — отметил Артем А.

«Так русский газ «воняет», зачем нам «вонючий» газ, тем более от страны-«агрессора», то ли дело купить «вонючий» газ в Европе и заплатить за него в два раза [дороже], сразу пахнуть начинает», — написала Жанан Г.

«Зато мы, как американская колония, не зависим от России, от которой наши корни, где наши родственники, наш язык, культура, обычаи, общая история, традиции… Одним словом — какие мы всё-таки свиньи неблагодарные», — отреагировал Владимир Т.

«Скачите выше, согревайтесь», — с сарказмом добавил Владимир Щ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печь. Газ. Северный поток

«1) Украина не пользуется российским газом уже несколько лет. Об этом соответствующие заявления [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка и [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. Так что не верьте «провокаторам» и своим глазам — газа из России в Украине нет, официальное заявление! 2) Суслов забывает, что Россия обязалась транзитировать 40 млрд кубов в год. Им совсем не обязательно это делать в январе-феврале (или платить за непоставки) — можно поставить все эти 40 за летний период, а дальше скачи майдан и радуйся своей незалежности», — с сарказмом написал Ivan N.

«Жадность — она до добра не доводит! А тут в 2019-м подвернулась такая возможность — поиметь грощи ни за что — за услугу без оказания услуги! Ну как на такое было не клюнуть?! Здобулы (добились — М. Р.), одним словом», — пишет abc.

«Русофобия дорого вам стоила», — добавила Людмила Г.

«Украина — богатая, независимая страна и может себе позволить переплачивать за газ. Завидуйте молча, нищерброды… А то, что живёт в кредит и их придётся отдавать — это не важно», — иронизирует ZlydenZlo.

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