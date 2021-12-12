Заявление представителя белорусской делегации — научного сотрудника Института философии НАН Белоруссии политолога Алексея Дзерманта о том, что Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, которая на самом деле вкладывается в развитие полуострова, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к данному высказыванию 12 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Аэропорт крутой Россия построила, мост, железную дорогу, электрички новенькие, троллейбусы-автобусы новенькие, детские сады построили, школы, больницы, дороги… шикарная трасса Таврида. А крымчане только и говорят: «Это Россия сделала», «Это при России построено». А Украина за 25 лет только разоряла, как сейчас себя. Всё кредиты только, да оружие», — указывает Tatyana E.

Rosavtodor.gov.ru Автомобильная трасса «Таврида»

Многие пользователи подтвердили слова представителя белорусской делегации, указав на очевидные позитивные изменения, которые произошли с полуостровом лишь за семь лет после того, как он вернулся в состав Российской Федерации.

«Вот новость-то открыли они для себя спустя семь лет! Можно подумать, без них никто об этом и не догадывался!» — отмечает Андрей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что белорусские власти внезапно запели совершенно другие песни, хотя ещё год назад Минск строго держался западной линии и не признавал Крым частью России.

«Да уж. Надо было семь лет держаться нейтралитета, чтобы вдруг для себя обнаружить, что Крым — Россия и что жители полуострова рады воссоединению со своей Родиной. А раньше сидели на двух стульях, братались с Западом. Ну и как там дружба теперь? Ладно. Лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать в Крым, товарищи из белорусской делегации. Милости просим», — пишет Олег Е.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Часть людей полагают, что Белоруссия изменила свой курс под давлением тех благ, которые пообещала ей Россия, особенно учитывая тот фактор, что западный коридор окончательно закрылся для белорусского руководства.

«Кому, как не белорусской делегации, знать о российских бубликах. Не было бы бубликов, не было бы и делегации», — считает Oksana T.

Ряд пользователей указывает на то, что властям Белоруссии пора перейти от делегатов к полноценным политическим, дипломатическим и экономическим взаимодействиям с российским полуостровом.

«Белоруссии пора уже окончательно определиться, с кем она. Хватит этих ужимок и недомолвок. Давайте уже воссоединим наше общее большое отечество, потому что Запад всё равно вас к себе уже не примет. Пора расстаться со своими грёзами и посмотреть на мир без розовых очков», — написал Геннадий В.

Отдельные комментаторы отмечают, что Белоруссия могла бы тоже очень много для себя выиграть, если бы последовала по пути жителей Крыма, которые большинством проголосовали за воссоединение с Россией.

«Я думаю, что и Белоруссия выиграет от воссоединения с Россией. Да и Россия от этого только выиграет. А Лукашенко, если это сделает, навечно войдёт в историю Белоруссии и России», — поделился своим мнением Иосиф О.

Напомним, 10 декабря представитель белорусской делегации — научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил РИА Новости о том, что Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, которая на самом деле вкладывается в развитие полуострова.