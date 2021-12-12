Сообщение на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что отношения России и западных стран подошли к критической черте, поэтому остро встал вопрос о необходимости диалога по гарантиям безопасности, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 11 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

"Отношения Запада и России во все времена были плохими. Дружественности не было никогда», — считает Дмитрий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что критическими эти отношения были всегда, просто российское руководство долгое время делало вид, что не замечает этого.

«А что случилось? До 2013 года разве было всё хорошо? Почему украинцы стали агрессорами? Почему Грузия напала на Южную Осетию? Почему Япония вечно требует себе российские Курилы? Мы живём в окружении врагов, но российская власть на это долгое время закрывала глаза. Теперь кольцо вокруг России сузилось до критических пределов. Это всё результат очарованности Западом», — поделился своим мнением Валерий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что критическими и даже опасными эти отношения являются, потому что дети высших чинов Российской Федерации до сих пор живут и учатся за границей, что просто непозволительно в сложившейся ситуации.

«И когда же наши чиновники будут своих деток и жён оттуда эвакуировать? Или это только спектакль для холопов, которым рассказывают о каком-то там международном противостоянии, а сами власти при этом живут полной жизнь и ни в каких западных благах себе не отказывают?! Вот когда они оттуда всех своих детишек вывезут, я поверю в эту историю, а пока извольте», — пишет Светлана Ф.

Часть людей полагает, что большинство российского народа заняло чёткую антизападную позицию, которую почему-то до сих пор до конца не могут разделить те самые представители власти, которые неустанно борются с западными странами.

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«На кого рассчитана данная истерика? Да, отношения плохие, мы в курсе. Сами уже долгие годы об этом пытаемся руководству рассказать. Но высшие эшелоны власти хранят на этом самом Западе свои бабки, растят там своих детей, содержат там своих жён. Что от нас, простых людей требуется? Что вы от нас хотите? Мы ждём действий от вас, от власти, чтобы вы разорвали с этим Западом свою судьбу и вновь связали её с Россией. Мы уже связали, ждём вас», — написала Светлана Г.

Ряд пользователей указывает на то, что российской власти пора покончить с ориентированностью на Запад, иначе это стремление в итоге приведёт к глобальному конфликту, потому что западные страны всем своим естеством отторгают Россию и всё, что с ней связано.

«Да плюнуть на них надо, разорвать все с ними контракты и начать поднимать собственную экономику, начать обогащать весь народ и жить красиво. Вот что нужно делать, а не оглядываться на то, какие у нас там отношения с Западом», — указывает Дмитрий О.

Напомним, 10 декабря на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилось сообщение о том, что отношения России и западных стран подошли к критической черте, поэтому остро встал вопрос о необходимости диалога по гарантиям безопасности.