Заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляция в России по итогам года может оказаться чуть выше прогноза в 7,9 процента, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Инфляция

"Вот вроде и не скажу, что прям сильно бедствую, но рост цен в магазине — более достоверный источник информации о темпах инфляции в стране. Более точный, нежели сказки Набиуллиной», — считает Дмитрий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти намеренно манипулируют статистикой по инфляции, чтобы скрыть тот факт, что в России катастрофическая ситуация с ростом цен на огромный спектр товаров и услуг.

«Цены выросли вдвое, а у нас инфляция к концу года якобы даже снижается. Просто Амаяк Акопян какой-то, а не Набиуллина», — указывает Илья Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Некоторые комментаторы отмечают, что лучше всего оценивать ситуацию в России с инфляцией, подсчитав, насколько выросли в цене те или иные товары в магазинах.

«Может быть? Она уже есть, процентов под 20 по ощущениям, а на какие-то позиции товаров и вовсе 200−300% рост стоимости. Как они там эту инфляцию считают, не понимаю», — пишет Павел Ш.

Часть людей полагает, что настоящий процент инфляции, с которым столкнулся рядовой российский житель, составляет примерно 25%, а это значит, что людям приходится выкладывать из своего кармана на целую четверть больше денег, покупая товары в магазинах и оплачивая те или иные услуги, в том числе коммунальные.

«Неправильная инфляция. На стройматериалы под 200%, на продукты 20−30%, а что-то и 0,5%. Глупо высчитывать среднюю инфляцию, когда то, что не имеет спрос, не дорожает. А если брать в таких средних рамках, то хлеб подорожал за год на 25%. Значит, примерно и инфляция на этом уровне от 15% до 25%. В том плане, что если семья раньше тратила 30 тысяч рублей на необходимые нужды, теперь на то же самое тратит примерно 40 тысяч рублей», — отмечает Димка Н.

Ряд пользователей указывает на то, что экономисты, отвечающие за оценку ситуации с российской экономикой, выполняют свою работу из рук вон плохо.

«Судя по ценам, инфляция у нас из года в год в несколько раз выше этих набиуллинских «прогнозов». Плохонькие у власти экономисты, раз подсчитать процент инфляции не могут. Даже под конец года у них расхождения с реальностью», — считает Ольга К.

Александ Горбаруков ИА REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Отдельные комментаторы убеждены, что руководство России озабочено тем, чтобы представители крупного капитала не несли большие издержки в связи с ростом инфляции, поэтому все экономические параметры подгоняются специально под них, а обычным гражданам приходится нести на себе всю тяжесть экономического положения страны.

«Повышение ключевой ставки не поможет остановить инфляцию, она приведёт к удорожанию кредитов, ипотеки, рассрочки — вот для чего это нужно. Власти спасают крупный бизнес, а на простых людей ей абсолютно наплевать», — написал Виталий Т.

Напомним, 9 декабря глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила РИА Новости о том, что инфляция в России по итогам года может оказаться чуть выше прогноза в 7,9 процента.