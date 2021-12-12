Турция: «Говорили, что вступим в ЕС, а теперь похожи на Юго-Восточную Азию»
После того как президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал развитие экономики по китайской модели, в обществе начались обсуждения этой модели. Китайская модель или восточноазиатская модель развития — это определение, используемое для обозначения индустриализации, значительного профицита текущего счета и экономической стабильности. Однако существует более глубокий смысл данной ситуации, чем кажется на первый взгляд. Политики и экономисты выступили с резкой критикой нового экономического подхода правительства. Председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу раскритиковал китайскую модель экономики, объявленную президентом Эрдоганом. Отметив, что попытка реализации этой модели приведет к превращению широких масс Турции в дешевый источник рабочей силы для глобальных компаний, Давутоглу заявил:
Председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу заявил:
Этот вопрос стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях.
Председатель Партии демократии и прогресса (DEVA), бывший заместитель премьер-министра Али Бабаджан публикует следующий комментарий:
@alibabacan:«Уважаемый Эрдоган, Вы не сможете надеть на Турцию экономику китайских товаров. В этой стране глубоко укоренилось демократическое сознание, которое не станет пленником Ваших узких стереотипов».
@alibabacan:«В прошлом мы решили эту проблему с помощью турецкой модели. Так ее назвал весь мир. Но теперь говорят, что вы пытаетесь навязать экономике китайскую модель».
Пользователь по имени Орхун отвечает на этот комментарий следующим образом:
@forOrhun:«Сначала говорили, что мы вступим в Европейский cоюз, а теперь похоже, что мы становимся похожими на страны Юго-Восточной Азии… Китайская модель экономики уже на пороге».
Политолог, член партии Кубилай Чичек публикует следующий комментарий:
@kblycck: «Менталитет, обрекающий граждан на то, что происходит в наше время, говорит о китайской модели экономики, чтобы скрыть свое невежество в этом вопросе…»
Публицист, политолог Касым Гюмюш публикует следующий комментарий:
@Fatih890682623: «Президентская» модель правления. «Китайская» модель экономики. «Русская» модель обороны. До чего же всеобъемлющая система!!!»
На что пользователь по имени Догукан Даг отвечает:
@DAGDGKN: «Нет китайской модели в экономике, нет арабскому капиталу, нет странам Персидского залива… Будучи патриотической революционной молодежью этой страны, мы не поддадимся ни на какой обман, и мы не собираемся растрачивать нашу страну ради вашей трехдневной радости. Мы спросим с вас за вашу ложь и грабеж, сопротивление бесполезно, господа…»
Абдуллах Акчай публикует следующий комментарий:
@AkcayAbdullah75:«Мы запускали салюты по случаю подписания документов о вхождении в Европейский cоюз. Вначале они заявляли, что мы обгоним ЕС в экономике и социальной жизни, что они даже нам завидуют; а на практике мы дошли до 4-й статьи еврейского плана Хаима Наума. Китайская модель в экономике равно порабощение. Да ниспошлет нам Аллах благой исход».
Журналист Хамза Чакыр публикует следующий комментарий:
@habergumuscom: «Китайская модель проявила себя не только в экономике, но и в технике кунг-фу в нашей стране. Кроме того, в связи с обеспечением досрочного принятия, депутаты разодрались не на жизнь, а на смерть».
Вице-председатель Республиканской народной партии (РНП) Вели Агбаба публикует следующий комментарий:
@veliagbaba: «Наш главный экономист, не имеющий диплома, заявил: «В качестве модели экономики мы возьмем Китай». Китай — это дешевая рабочая сила. Это незащищенность, отсутствие доходов, бедность… Однако, несмотря на это, минимальная заработная плата в Китае составляет 385 долларов, а в нашей стране — 205 долларов. Они хотят, чтобы люди работали, едва обеспечивая себе полуголодное существование, и чтобы их сторонники многократно увеличивали свой капитал».