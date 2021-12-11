Референдум, касающийся Донбасса, может быть проведён на Украине. Об этом 10 декабря заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе», — сказал он.

Украинский лидер также добавил, что, возможно, в политике Украины будут изменения: «Это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны».

Читайте также: Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Заявление Владимира Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Крокодил». Многие напомнили, что Зеленский уже не первый раз обещает провести референдум. Иные также не понимают смысла проведения референдума, если украинская сторона сама фактически отделила от себя Донбасс, а также перекрыла поставку воды в Крым, лишила полуостров электричества. Другие отметили, что считают, что результаты референдума не будут объективными и могут быть сфальсифицированы, а также, скорее всего, не будут учитывать мнение жителей республик Донбасса и жителей российского Крыма, который в Киеве считают «территорией Украины».

«Байден-то животворящий…» — иронизирует Homo H.

«Походу, не Байден, а тот, имя которого называть нельзя…» — ответил ему D.

«Переложить ответственность хочет…» — пишет Yriy.

«Он об этом уже 2,5 года говорит. Его слушать — себя… [обмануть]», — считает Павел.

«Какой референдум, если сами нацики (украинские националисты. — М. Р.) старались по-всякому отделить Донбасс и Крым?.. Даже воду крымчанам перекрыли, а этот референдума захотел», — добавил Aleks.

spoilt.exile Украинские националисты

«После референдума у людей челюсть отвиснет от того, как они проголосовали», — прокомментировала результаты будущего референдума Алла.

«Шо тебе тот референдум. Донбасс и Крым не хотят быть Украиной. Про*рали. Забудь. Воевать… [не] пойду. За что воевать, если люди там не хотят возвращаться?» — задался вопросом «Куч Гр».

«Не радуйтесь. Результат будет таким, как надо зелебобикам (вероятно, речь о депутатах партии «Слуга народа», партийный цвет которой зеленый. — М. Р.), посчитают — как голоса за Байдена на выборах», — предположила Natali.

«А мнение людей с неподконтрольных (ДНР и ЛНР. — М. Р.) территорий будет учитываться на референдуме? Или судьба востока Украины и Крыма в руках гуцулов (жители Карпат, этническая группа украинцев. — М. Р.)?» — поинтересовался Геннадий.

«Вангую, если референдум будет, то без жителей ЛДНР и Крыма. А потому толку от него нема (нет. — М. Р.), ибо… [принимать участие в референдуме] будут те, кто 7 лет военный сбор (сбор на украинскую армию, который ежемесячно высчитывают с зарплат и пенсий украинских граждан с 2014 года. — М. Р.) платит», — добавил Shuri4ello.

«Крымчане сами рады, что вернулись в Россию, обратно они не хотят», — пишет Valentin V.

Митинг в Симферополе в поддержу референдума. 9 марта 2014 года

«Крымчане и Донбасс хотят тарифы в 20 раз выше? Мне интересно, что Крыму и Донбассу предложит украинская власть?» — недоумевает dima Ff.

«Крымский полуостров исторически русский, так что он русским останется навсегда», — подчеркнул Вячеслав Е.

«Главное, референдум провести лет через десять, когда всем хорошенько так сделают промывку мозгов», — отреагировал 217ir398.

«Скажите ему кто-нибудь, что в Крыму уже был референдум, результат всем известен!» — подытожил R Ro.