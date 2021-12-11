Украинский президент Владимир Зеленский вновь стал объектом многочисленных насмешек пользователей соцсетей после того, как в интервью телеканалу «1+1» заявил, мол, «я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе». Люди пропесочили умственные способности украинского лидера и напомнили, что украинские боевики в нарушение Минских соглашений почти каждый день расстреливают Донбасс. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Донбасс сам проведет референдум, если ему надо будет, без зеленских и без Украины. Люди Донбасса сами должны определять свою судьбу, а не нацисты за них», — отметил Владимир Быченков.

«Его проблемы, что он исключает, а что не исключает. Путин все уже давно сказал», — отметил Владимир Гавриков.

«На Донбассе уже был референдум в 2014 году. Люди очень доходчиво всё рассказали», — напоминает Артем.

Andrew Butko Агитационный билборд в Донецке. 2014 г

«Может, России тоже одновременно провести референдум о возврате назад в Россию всего Донбасса?» — предлагает Павел.

«Зеля туповат в последнее время, ему — одно, а он, как попугай, другое», —считает Николай.

«Дураку ведь уже было сказано, что Донбас обсуждается с Донбассом», — соглашается Юрий.

«Хочет ещё раз услышать: иди на Донбасс и разговаривай с республиками. Тупой всё-таки. Как же всех разочаровал». — поддерживает М.

«Зеля совсем тупой и, похоже, уже не поумнеет никогда», — констатирует Л.

«Я думала, что клоун — его сценический образ, а оказалось — жизненная суть…» — пишет N.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Уже последнему недоумку понятно, что Путин не будет с ним разговаривать. А ему всё нет», — замечет Татьяна.

«Спохватился, наверное, старый Джо подсказал. А что, вторжения России перестал ждать? Отхрюкались?» — иронизирует Нинель.

«Зеля сдал назад: хозяин показал — раб сделал» — смеётся Ку.

«Что вижу — то пою! Американцы два дня совещались, чтобы придумать это надувательство. Соглашаться на референдум — это непоправимая глупость и проблемы как для России и Крыма в первую очередь, так и для Донбасса и Луганска. Не нужно играть с шулерами», — рассуждает Марина Стасенкова.

«Как стреляли, так и будут стрелять», — считает Анна Ефремова.

«Референдум в Крыму не в компетенции Украины, и говорить о нём в связке с Донбассом не имеет смысла», — считает Семён.

«Зе, Донбасс уплыл, хочешь ты этого или нет. Следи тщательней за Харьковом и Одессой. Так, небольшой намёк» — замечает Гость.

«Зеленский, не надо в ваш внутриукраинский конфликт и вашу гражданскую войну вмешивать Россию! Да и не получится, чтобы там ни говорили на Западе», — рассуждает Юрий Смарт.

«Что, решил пойти по тому, как Россия сделала с Крымом? Дак в Крыму, слава богу, войны никакой не было, а на Донбассе идут военные действия, со стороны Украины и ВСУ то и дело провокации совершаются и диверсии — каждый раз в нарушение Минских соглашений бомбите Донбасс, Донецк, Луганск, Горловку, какой вам референдум, для начала бомбить его прекрати», — призывает Павел Иванов.

Mil.gov.ua ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса

«США поставили условие, что примут Украину в НАТО, если Украина самостоятельно, без посторонней помощи, победит Россию в войне. И теперь Зеленский плачет и умоляет Россию сдаться добровольно, для того, чтобы Украину приняли в НАТО», — считает Ник.

«Окраине нужна территория, точнее граница с Россией, а не население ЛДНР. Вот поэтому готовы правдами и неправдами добиваться этого», — считает Юрий Мацун.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности проведения на Украине референдума, касающегося Донбасса, украинский лидер Владимир Зеленский заявил 10 декабря в интервью «1+1». Кроме того, Зеленский не исключил, что в скором времени может провести прямые переговоры с Путиным.

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