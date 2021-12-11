Сообщение посольства России в США о том, что заявление сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины является безответственным, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 11 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Ой, какие мы грозные. Кстати, а что там с Афганистаном было? Такие опасные ребята, а бежали от афганцев в шлёпках, поджав хвост. Что-то не сходится», — указывает Marina C.

Многие пользователи пришли к выводу, что «безответственное» — самое мягкое определение, которое можно дать в ответ на заявление американского сенатора, потому что такими вещами в политике просто так не бросаются, ведь это может быть чревато ответной реакцией.

«Да уж… уровень ниже плинтуса. Позорят свою профессию американские политики и не понимают, видимо, даже этого. Грустное впечатление они производят», — отмечает Marina L.

Wicker.senate.gov Роджер Уикер

Некоторые комментаторы отмечают, что данное заявление должно получить реакцию не в Facebook, а в реальной жизни, чтобы сенатор в следующий раз трижды подумал перед тем, как раскрыть свой рот в сторону Российской Федерации.

«Посольство осудило, но не покарало. А можно ведь было и ответить, да так, чтобы в другой раз американцы подумали, прежде чем делать такие заявления. Китай, к примеру, моментально отбивает охоту наглеть», — пишет Николай Б.

Часть людей полагает, что сенатор Уикер просто недалёкого ума человек, поэтому он не понимает, какие последствия могут иметь те слова, что он произнёс.

«Дурак увлёкся, это бывает. Дурака вызовут, куда надо, и объяснят, что и когда можно говорить. Когда начальство разрешит, тогда можно. За ненужную инициативу могут и на мороз выкинуть, с тёплого местечка», — подозревает Boris K.

«Вся Америка живёт словно в масштабном телешоу. Я там пожил достаточное количество времени, чтобы понять это. Когда они сталкиваются с реальностью, то попадают в ступор или паникуют», — поделился Giedrius M.

Ряд пользователей указывает на то, что американский сенатор мог проговориться и планы по ядерному удару по России действительно разрабатываются в США.

«А кто сказал, что он шутит? Единственные в мире ядерные удары по мирным городам — мы же знаем, кто совершил. И если бы мы не могли ответить, нас бы уже давно испепелили и разграбили. Уничтожили бы всех или большинство ради демократии, свободы, гласности и прав человека», — пишет Николай З.

Отдельные комментаторы отмечают, что американское население только и слышит о некоем глобальном конфликте с участием России, который вскоре произойдёт, что может по итогу оказаться правдой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Так всё и идёт к превентивному удару по России. Населению США активно вдалбливается в голову, что у русских лучше вооружение, что обычная война с нами чревата большими потерями. Либо превентивный удар, либо Америка проиграет. Почитайте последние статьи американских военных таблоидов — всё об этом говорит», — считает Станислав З.

Напомним, 9 декабря посольство России в США опубликовало сообщение в Facebook, в котором назвало безответственным заявление сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины.