«Не пойдёт, а поползёт» — сети о готовности Украины пойти на уступки России
Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с её стороны, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 10 декабря в социальной сети Facebook.
«Да вы что?! Да, все медведи передохли, небо упало, а земля налетела на небесную ось!» — удивляется Natalie S.
Многие пользователи пришли к выводу, что к такому внезапному решению украинский министр иностранных дел пришёл, судя по всему, исходя из итогов переговоров российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Джозефом Байденом.
«Что это он запел вдруг такие песни? Отмашку дали или сам догадался после встречи Путина с Байденом в видеоформате? Догадался, наверное, что Америка сливать начала Украину», — подозревает Нина К.
«Всё что нужно знать о прошедших переговорах Путина и Байдена. И так уже понятно, кто кого нагнул и чьи интересы теперь учитываются», — указывает Наталья В.
Некоторые комментаторы отмечают, что Киев на протяжении уже долгого времени всячески рвал любые взаимоотношения с Москвой, а теперь ему приходится всё выстраивать заново в надежде, что российская сторона ещё не поставила крест на диалоге с Украиной на дипломатическом уровне.
«А как дышал, как дышал! Столько фоток с «партнёрами» правильными сделал, и что? Не пойдешь, а поползешь с соплей зелёной, на коленях перед Россией будешь валяться и извиняться!» — пишет Anatoliy I.
«Многолетняя работа Киева на обострение отношений с Россией коту под хвост. А как старались, как рвали связи, как издевались над русскоговорящим населением, свою экономику не жалея. Ради чего? Ради того, чтобы так позорно начать заново выстраивать диалог?» — задаётся вопросом Igor L.
Часть людей полагает, что Киеву в данном вопросе следует сделать первый шаг, чтобы продемонстрировать России, что её намерения — не пустой звук. Сначала, пишут граждане, Украине следует вернуться в рамки Минских соглашений.
«Сначала Киеву следует прекратить стрельбу и отвести войска за административные границы Донецкой и Луганской Народных Республик, потом можно будет уже начинать говорить», — поделился своим мнением Леонид Н.
«Самая большая уступка — это прекратить убивать мирных жителей Донбасса в ходе карательной операции «ООС», которую в этом регионе проводят ВСУ. Вот с этого стоило бы Киеву начинать», — считает Юрий А.
Ряд пользователей указывает на то, что украинские политики уже столько раз нарушали свои обещания, что доверять Киеву уже попросту нельзя.
«Что-то мне не верится, что вот так вот всё в один миг и закончится. В подобном положении киевской верхушке не удержаться во власти, им нужна кровь, чтобы занять своё население чем-то иным. Так что расслабляться не стоит, эти ужи ещё проявят свою змеиную сущность», — уверен Кирилл А.
Напомним, 9 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью британскому телеканалу Sky News о том, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с её стороны.