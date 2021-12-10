Заявление заместителя главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслава Вацлавского о том, что газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет тяжёлым, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Отлично! Предупреждён — значит, вооружён! Флаг вам в руки и за дровами!» — написал Альберт Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что столь опасная ситуация является искусственной и была вызвана недальновидными действиями европейских политиков, которые вместо того, чтобы договариваться с Россией о поставках дешёвого газа, зачем-то шли на конфликт с нашим государством.

«Это та самая польская компания, которая настояла на своём участии в комиссии по сертификации «Северного потока — 2» и его тормознула? Вот вам реальное воплощение фразы «назло маме уши отморожу», — указывает Ирина П.

Андрей Перцев Северный поток-2

Некоторые комментаторы отмечают, что постоянные попытки остановить запуск газа по российского газопроводу «Северный поток — 2» также негативно сказались на заполненности газовых хранилищ в европейских странах.

«Вот ведь ушлые. Сами «Северный поток — 2» блокируют, вставляют России палки в колёса, но теперь смотрите-ка, жалуются на то, что зимой замёрзнуть могут. Да плевать нам на вас уже, сами виноваты. Вот и несите бремя своего бездумья», — поделился своим мнением Андрей А.

Часть людей полагает, что Европа могла бы быстро поправить своё положение, обратись она к России с уважительной просьбой помочь с поставками голубого топлива.

«Проблема решается очень просто: заключили договор, оплатили и греетесь. Россия всегда готова к диалогу, особенно с тем, кто умеет договариваться», — отмечает Валентин С.

«В чём проблема обратиться к России и попросить у неё по дешёвке газ? Какой смысл упираться? Байден же с Путиным разговаривает, договаривается, дак вот и вы договаривайтесь, а то встали, упёрлись рогом и теперь отморозить всё себе готовы, лишь бы с Российской Федерацией дел не иметь. Глупые люди. Как мухи, которые в форточку влетают, а вылететь не могут», — считает Кирилл В.

Ряд пользователей указывает на то, что европейские страны постоянно угрожают России своими санкциями, но сами они находятся в крайне шатком положении относительно нашей страны.

«И эти люди ещё говорят о разрушительных санкциях для экономики России в случае нападения на Украину. Им бы зимой не замёрзнуть и чтобы свет не погас. Смешные такие», — пишет Андрей Л.

Lowdown Офис компании PGNiG в городе Санок

Нашлись и те, кто отмечают, что американцы бросили своих европейских союзников замерзать.

«Тю, а где же могучие американские сланцевики? Не могут по-братски подогнать Евросоюзу молекулы свободы? А столько рассказов было, как Европа энергетически защищена за счёт Америки», — напоминает Александр С.

Напомним, 9 декабря заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил РИА Новости на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса, проходящего в Хьюстоне, о том, что газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет тяжёлым.