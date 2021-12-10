Заявление начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств о том, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому поводу 10 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

"То, что Россия предупредила Киев о своём намерении пресекать провокации на Донбассе, — это прекрасно! Она это обязана делать, ведь там живут в жутких условиях люди, поверившие в Россию. Но Россия не должна оправдываться! Это унизительно! А она постоянно перед всеми оправдывается», — отмечает Котяра К.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские войска обязаны сдерживать напор Украины на Донбасс, иначе мирных жителей, желающих жить независимо от Киева, попросту сомнут.

Alex long Воинский поезд ВСУ

«Всё правильно, агрессия должна пресекаться. И хорошо, что наши Вооружённые силы заранее открытым текстом предупреждают, что не останутся в стороне», — поделился своим мнением Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Вооружённые силы Российской Федерации не случайно включились в процесс урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, они должны стать гарантом для безопасного существования жителей Донбасса, терпящих уже долгие годы обстрелы со стороны Украины.

«Хорошо сказал, а если учесть, что заявление сделано на фоне переговоров Путина с Байденом, то украинцам придётся туго. США и Россия договариваются о своих «красных линиях», а значит, всяческие провокации Киева будут неугодны ни одной, ни другой стороне», — считает Александр Г.

Часть людей полагает, что данное заявление звучит крайне двояко, ведь Россия до сих пор не признала официальный статус ДНР и ЛНР.

«Информация о вторжении — ложь, но «пресекать провокации в Донбассе» армия Российской Федерации будет. А как она это сделает без вторжения? Разве Россия признала Донецкую и Луганские Народные Республики? Если нет, то значит, и пресекать провокации не имеет права», — указывает Андрей П.

Ряд пользователей указывает на то, что союзники России не могут понять, куда движется Россия, поэтому не могут определиться, куда двигаться им.

«Россия не может определиться. То «мы не являемся стороной конфликта», то вдруг резко собралась пресекать провокации в Донбассе. А потом мы удивляемся, почему у нас соседи такие многовекторные. Дело же не только в Украине, у нас с кучей стран плохие отношения. Почему страны НАТО сплочены, а у нас сплошной разброд и шатание?» — задаётся вопросом Артём И.

Отдельные комментаторы отмечают, что ещё недавно всё, на что мог рассчитывать Донбасс, — это официальная гуманитарная помощь со стороны России и поддержка российского гражданского общества, теперь же мы видим, что в дело подключился Генштаб РФ, что не может не радовать.

Insider Первый гуманитарный конвой Российской Федерации на Донбасс

«Радоваться надо, что хотя бы начали предупреждать, потому что до этого момента российские войска держали мрачное молчание, пока жители Донбасса терпели обстрелы. Лучше уж так, чем никак. ДНР и ЛНР сейчас любой помощи рады», — написал Кирилл В.

Напомним, 9 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств о том, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.