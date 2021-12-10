Заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия не исключает, что «карибский кризис» может повториться, но у сторон ещё есть возможность договориться «на здравой основе», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 10 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

"Сколько же надо этот Запад предупреждать? Я думаю, пока национальное достояние хранится в государственных облигациях США, никакого сдвига не будет. Так и будем предупреждать!» — считает Коля Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что всё к этому самому «карибскому кризису» и идёт. Чтобы отвадить Запад от продвижения на восток, Россия может разместить ядерное вооружение на Кубе или, к примеру, в Венесуэле.

Cecil Stoughton 29 октября 1962 года заседание Исполкома. Карибский кризис

«К сожалению, это неизбежно. Мы видим, как Запад и США всё глубже опускаются в анархию. Это предсмертная агония загнивающей цивилизации. Нам повезло, что Россия и её союзники пока сопротивляются этой скверне и не дают ей просочиться на наши земли и осквернить наше наследие», — пишет Владимир Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что уже много воды утекло с тех пор, как Америка оказалась в растерянности после того, как выяснилось, что Советский Союз разместил на Кубе своё ядерное вооружение. Теперь же современная российская элита не готова идти на столь радикальные шаги в отношении своих конкурентов на международной арене.

«Кишка тонка для «карибского кризиса». Тогда дети Хрущева и его друзей в США не тусовались, и недвижимости там не имели, так что повторения быть не может», — уверен Andrey A.

«Какой «карибский кризис»? Во времена Советского Союза у чиновников СССР на Западе не хранились деньги, и дети их жили на Родине. Чинушам из Российской Федерации достаточно арестовать счета, тут же кончится противостояние, если оно, конечно, было», — указывает Андрей А.

Часть людей полагает, что новый «карибский кризис» станет возможен только в том случае, если на территории США не останется ни одного члена российской чиновничьей семьи.

«Россия — не Советский Союз! Может случиться швейцарский кризис, когда имущество и банковские счета российских чиновников и олигархов будут заморожены в странах Запада, а их семьи выдворены на проживание назад в Россию. Кто знает, на что будут готовы пойти разъярённые мещане на госслужбе, чтобы вернуть нажитое непосильным трудом. На кого они свой гнев обратят: на Запад или на высшие эшелоны власти в России?» — задаётся вопросом Mikhail M.

Pavlo Petrenko В швейцарском банке

Нашлись и те, кто убеждены, что мир оказался истощён пандемией коронавируса, что не могло не сказаться на экономиках ведущих государств. Теперь же, отмечают граждане, властям этих стран остаётся одно — искать внешнего врага, чтобы сдержать народное волнение.

«Чем хуже жизнь народа в стране, тем больше власти кричат о внешнеполитических проблемах. Мы видим, как сильно обострились международные конфликты с приходом пандемии, которая нанесла сильнейший урон по экономикам разных государств», — заметил Олег З.

Напомним, 9 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия не исключает, что «карибский кризис» может повториться, но у сторон ещё есть возможность договориться «на здравой основе».