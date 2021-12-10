Городской совет Нью-Йорка одобрил закон, допускающий к голосованию на местных выборах жителей города без гражданства США. В 2030 году в голосовании смогут принять участие почти 800 тыс. жителей Нью-Йорка, население которого превышает 8 млн человек. Это люди, имеющие грин-карту или разрешение на работу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократы и республиканцы

Прежде в ряде городов в штатах Мэн, Иллинойс и Массачусетс также разрешили голосовать людям без гражданства, но пример Нью-Йорка — самый масштабный. Нелегальные мигранты, находящиеся в стране незаконно, права голоса не получат.

Отделение Республиканской партии в штате Нью-Йорк пообещало оспорить решение совета и в случае необходимости обратиться к юристам. Политики заявили, что иностранные государства смогут использовать мигрантов, чтобы влиять на американские выборы.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Только граждане должны иметь право голосовать. Этот принцип был заложен в конституции. То, что делает Нью-Йорк, позволяет приезжим помогать принимать решения, которые не повлияют на них в долгосрочной перспективе», — указывает VistaCharlie.

«Как может городской совет самостоятельно принимать решение о подобном? Это неконституционно. Неужели в Нью-Йорке нет ни одного честного судьи, который мог бы положить этому конец?» — возмущается rukidding10!

«Политика, проводимая в Нью-Йорке, эффективно сократила туризм и побудила бизнес переехать в другие места. Не уверен, что это было намерением, но получилось так, как получилось», — отмечает treedulan.

(сс) Paulo JC Nogueira Городской совет Нью-Йорка

«Это острие копья. Прогрессисты чувствуют запах победы, и им больше не нужно скрывать свои планы. Мы можем только надеяться, что это откроет глаза тем, кто поддерживает мигрантов и считает процесс переселения гуманитарной миссией. Проснитесь, люди…» — призывает Brokendrum.

«Неграждане, даже если они легальные резиденты, не имеют права голосовать ни на федеральных, ни на выборах в штатах, ни на местных выборах. То, что делает Нью-Йорк, должно быть оспорено в суде», — считает can’twejustgetalong.

«Демократы не остановятся до тех пор, пока все граждане всех стран мира не смогут голосовать на американских выборах», — предсказывает StudlyMeganuts2.

«Конституция была написана не для того, чтобы какие-то чиновники игнорировали или изменяли то, что им хочется. Это решение должно быть обжаловано в совете. Они, кажется, забыли, что они всего лишь избранные должностные лица и должны работать на своих избирателей. Ни одно решение такого масштаба не должно приниматься в одиночку. Пусть народ решит. Люди должны бороться с действиями этого совета и привлечь их к ответственности за пренебрежение гражданскими правами», — комментирует amw.

«Как руководитель строительной компании я провел более 40 лет, работая во многих странах мира, на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке, в Африке, Европе, Австралии, и я никогда не слышал, чтобы в какой-либо части мира неграждане могли голосовать на выборах», — рассказывает rayongman454.

(сс) Phil Roeder Выборы в США

«Да, эта страна движется к гибели… Самая криминализированная страна на планете, и скоро каждый преступник в мире найдет здесь убежище», — беспокоится bits4rmtim887.

«Мы на пороге гражданской войны. Одна конкретная политическая партия, добровольно, ежедневно, пытается подорвать и разрушить США», — подчеркивает Bridget899.

Издание отмечает, что вокруг такого шага нью-йоркских властей, вероятно, развернётся политическая борьба. Действующий мэр города Билл де Блазио покинет свой пост 31 декабря, с наступлением нового года мэром станет Эрик Адамс. Он выразил сомнение в том, что городской совет вправе уравнять обладателей грин-карт с американскими гражданами.