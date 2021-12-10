Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 10 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовые мигранты

«Абсолютно правильно Путин сказал. Мигранту дали возможность заработать, он, прежде чем ехать в Россию, к нам, обязан выучить русский язык хотя бы для необходимого производственного общения! Или пусть сидит дома, пока учит, желающих всё равно очень много!» — указывает Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие требования, конечно, приведут к тому, что в России станет меньше мигрантов, но они найдут лазейки или воспользуются коррупционными схемами.

«Так, конечно, снизится доля мигрантов. Интересно, а их если всех проверить на наличие медицинской книжки, что тогда будет? Куда они переведутся? Ведь дело-то они имеют с продуктами питания. Или у них у большинства куплены эти санитарные книжки? Так они так же тогда и экзамены по русскому языку и законодательству купят! Придётся российским властям всё-таки с коррупцией бороться, иначе всё зря», — считает Светлана К.

Некоторые комментаторы отмечают, что правительство одной рукой чинит препятствия на пути мигрантов, а другой, более сильной, наоборот, нагоняет всё больше и больше иностранной рабочей силы на территорию Российской Федерации.

40.мвд.рф Проверка бригады трудовых мигрантов

«Так не российское ли правительство разрешило мигрантом огромной толпой вернуться в Россию, после того как их депортировали и запретили въезд в РФ? Мигрантам-преступникам разрешают въезд, но теперь от них требуют просто выучить русский язык? Да купят они все эти экзамены и дальше будут криминогенную обстановку в России повышать», — считает Саня Я.

Часть людей полагает, что лучше бы в Россию вообще мигрантов не пускали, чтобы коренное население имело доступ к рабочим местам, которые сейчас заняты иностранцами.

«Тут Путин не прав. Никакие мигранты не нужны, хоть со знанием языка, хоть без. В три раза увеличился поток мигрантов по сравнению с прошлым годом — о чём власть думает вообще? Народного гнева ждёт?» — задаётся вопросом Татьяна С.

Ряд пользователей указывает на то, что из-за мигрантов российский бюджет недополучает большое количество налоговых отчислений.

«Зачем они вообще должны приезжать? Свои живут без работы и без денег, у наших людей дохода никакого нет. А эти все заработанные средства на родину отсылают, но живут здесь в квартирах по двадцать человек. Естественно, и налоги от таких квартир не идут в казну», — отмечает Ева М.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие

Нашлись и те, кто отмечают, что мигранты бегут от безработицы в своих странах, но им следовало бы сделать так, чтобы эти самые рабочие места появились в их государствах и им не было бы нужды бежать в Россию за деньгами.

«Никто не должен убегать из своих стран. Если война, то пусть защищают свою страну, и нечего дезертиров принимать. Если гражданская война идёт, то пусть защищают свою часть народа. Если работы нет, пусть организовывают работы, в своей стране, работают и живут хорошо. А то лезут они на всё готовенькое и ещё местных притесняют. Куда смотрит правительство? Силовые органы деньги получают за охрану порядка и покоя граждан страны, а граждане страдают», — написал Дмитрий О.

Напомним, 9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека о том, что мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ.