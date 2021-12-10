Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не справился с вызовами пандемии и в обозримом будущем уйдет в отставку. По крайней мере так считают отдельные телеграм-каналы. Назначение же директора Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Владимира Зеленского первым замглавы Минздрава рассматривается в контексте будущих кадровых перестановок.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«Назначение Владимира Зеленского (директор Мосгорфонда ОМС) первым заместителем министра здравоохранения рассматривается как подготовка к замене Михаила Мурашко. Мурашко испытания пандемией не выдержал, провалив в том числе организацию прививочной кампании. Смена руководства в здравблоке правительства будет мягкой и растянутой по времени», — написал телеграм-канал «Временное правительство».

Однако далеко не все сообщества Telegram склонны рассматривать новые назначения в качестве предвестника будущих кадровых перестановок в Минздраве. Например, телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК» считает, что Зеленский пришел в министерство для того, чтобы изменить работу ведомства, а не сменить его главу.

«Пандемия требует системного подхода в сфере здравоохранения, и, судя по новым кадровым назначениям, эта работа уже в полной мере ведется. Первым замом главы Минздрава назначен Владимир Зеленский — не известный актер-президент, а опытный чиновник, ранее неоднократно критиковавший действующую систему обязательного медицинского страхования», — написал автор поста.

По имеющейся информации, в новом статусе Зеленский будет курировать программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, систему ОМС и её финансовое обеспечение. Влияние Минздрава за последние полтора года значительно выросло, и сейчас у министерства есть необходимые ресурсы и рычаги для решения проблем в отрасли, которые особенно обострились на фоне пандемии, отмечает ТГ-канал.

Samregion.ru Поликлиника

«Одна из важнейших задач — обеспечение доступности медицины в регионах, в том числе в селах и небольших городах. Мишустин понимает, что в свете грядущей цифровизации стране нужна новая экономическая модель здравоохранения. Повышение эффективности ОМС станет одним из шагов на пути её создания. Конечной же целью должно стать улучшение ситуации со здоровьем и лечением российских граждан по всей стране», — сообщил своим подписчикам «КАК-ТО ВОТ ТАК».

В приоритете перед Зеленским поставили задачу разработать новую экономическую модель здравоохранения, соответствующую конституционному статусу социального государства в условиях перехода к цифровой экономике, сообщает телеграм-канал «Незыгарь». При этом назначение нового замминистра, по мнению сообщества, обусловлено выводами из опыта борьбы с пандемией, а также необходимостью реформы системы здравоохранения и ОМС в соответствии с критериями цифровизации. Ожидается, что Зеленский технологически и количественно обновит все эшелоны отечественного здравоохранения. В приоритете будет первичное звено и его расширение вплоть до крупных сельских населенных пунктов.

«Зеленский близок к идеям Белоусова. В частности, занимая пост директора департамента развития медстрахования Минздрава РФ, он публично критиковал существующую систему ОМС, утверждая, что она не является «единой и федеральной». А региональная дифференциация, при которой граждане имеют разные возможности доступа к медицинской помощи, по его словам, прямо противоречит принципам социальной справедливости», — отметил «Незыгарь».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ

В связи с этим необходимо укреплять регулирующее воздействие государства на основе единой федеральной политики, полагает автор поста. Такие установки сегодня особо востребованы в Минздраве, который стал ключевым ведомством на фоне пандемии коронавируса. Система же платных медицинских услуг не способна эффективно решать стоящие перед российским здравоохранением задачи.

При этом ТГ-канал отмечает, что назначение Зеленского не следует рассматривать как усиление вице-премьера Татьяны Голиковой, под руководством которой он начинал карьеру. Его переход в Минздрав скорее обусловлен необходимостью создать информационно-экономическое ядро развития государственного здравоохранения как триггера развития этой отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Результаты деятельности Зеленского и его опыт развития IT-технологий на сходных направлениях были эффективными, что и предопределило кадровое решение с целью в полной мере выявить потенциал централизованной федеральной системы ОМС, не полагаясь исключительно на бюджетное финансирование. В связи с этим рассматривается возможность и других новых фигур, которые призваны повысить эффективность Минздрава, «встряхнуть его», создав здоровую аппаратную конкуренцию. Одновременно на повестке стоит вопрос об усилении руководства Минздрава и кадровые ротации санитарного блока», — подытожил «Незыгарь».