Заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация с русофобией на юго-востоке Украины напоминает геноцид, но важно не девальвировать эти понятия, а отражать реалии происходящих событий, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 10 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

"Это и есть геноцид инакомыслящих, освобождение жизненного пространства для нациков», — считает Александр В.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках не просто напоминает, она является настоящим геноцидом, ведь уже долгие годы местные мирные жители пребывают в осадном положении и под постоянными обстрелами со стороны вооружённых сил Украины.

«Геноцид и есть. Украинские нацисты притесняют русскоязычное население, устраивают травлю и даже убивают носителей русского языка. Не забывают, кстати, убивать и защитников русского языка среди своих же, вспомните убийство Бузины», — напоминает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что геноцид в Донбассе — это план Соединенных Штатов, потому что Америке требуется согнать с этой территории коренное население, чтобы разместить там впоследствии свои военные базы.

«Да, американские кураторы только геноциду и учат. Незаконные действия Горбачёва и обман США многонационального народа России — вот настоящая причина происходящего. Законные границы 1945 года нашего Отечества, защищённого кровью наших дедов, жизнями 27 млн наших соотечественников. Русские всегда приходят за своим, и русские не терпят несправедливости, поэтому те, кто устраивают геноцид в Донбассе, понесут заслуженное наказание, рано или поздно», — пишет Наталия Х.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Часть людей полагает, что президент России обязан не обсуждать тему геноцида русскоязычного населения Донбасса, а не допускать его.

«Так президент же и есть гарант Конституции! В ней написано, что жизни граждан России нужно защищать! Начинайте уже выполнять законы. Закон требует защиты для 500 тысяч российских граждан проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках», — указывает Олег В.

Ряд пользователей указывает на то, что ДНР и ЛНР уже семь лет ждут, когда Россия всё-таки интегрирует их, тогда ВСУ уже не смогут безнаказанно бомбить мирных жителей Донбасса.

«И что? Люди всё ещё ждут помощи со стороны России, референдум в Донбассе уже был, но руководство Российской Федерации тормозит процесс интеграции. Уже 7 лет одна болтовня, сценарий театра таков, видимо. Признание того факта, что Украина творит геноцид в Донбассе, никак не изменит отношение властей России к данной теме», — поделился своим мнением Роман Т.

Andrew Butko Монумент «Твоим освободителям, Донбасс»

Нашлись и те, кто убежден, что от России ждут определённости в данном вопросе, потому что на данный момент ситуация находится в подвешенном состоянии.

«Так если в Донбассе происходит геноцид, то тогда надо было: либо не затевать войну, а просто дать всем русским с Украины гражданство Российской Федерации и расселить на территории России, либо, раз уж затеяли войну, идти до конца, чтобы Донбасс не был сегодня изгоем. Жители ЛДНР уже семь лет находятся в осадном положении. Они уже давно заслужили, чтобы на их земле воцарился мир», — указывает Тима М.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин заявил на заседании президентского Совета по правам человека о том, что ситуация с русофобией на юго-востоке Украины напоминает геноцид, но важно не девальвировать эти понятия, а отражать реалии происходящих событий.