В средствах массовой информации довольно широко освещается полемика президента РФ Владимира Путина с кинорежиссёром Александром Сокуровым на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Хотя президент сдержано (на наш взгляд, даже излишне тактично) осадил склонного к расчетливому эпатажу и саморекламе деятеля искусств, зарегистрированная как иностранный агент радиостанция «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) дала своему репортажу такой заголовок: «На встрече с СПЧ Путин поругался с режиссёром Сокуровым о судьбах России».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова России

С высказываниями Сокурова и ответом Путина можно подробно познакомиться на сайте Кремля, где опубликована видеозапись встречи. «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) же изложила претензии и предложения режиссёра следующим образом:

«Начал своё выступление режиссёр с внешней политики России, назвав её дорогостоящей и отметив, что «на содержании» страны находятся Беларусь, самопровозглашённая Южная Осетия и Сирия. Также режиссёр подверг критике нынешнее устройство России, заявив, что оно является плодом политики большевиков. По мнению Сокурова, республики в составе России носят «национальный характер», у них есть свои «армии» и даже «появился падишах». «Есть федерация, а куда делась Россия?» — спросил Сокуров. Самой большой проблемой он назвал ситуацию на Северном Кавказе, напомнив, в частности, о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территории республики, перечислив имена арестованных лидеров протеста и призвав освободить их. Также Сокуров предположил, что в федерации «русских многие начинают не любить». «С нами хотят расстаться», — сказал режиссёр, сославшись на мнения его собеседников с Кавказа. «Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», — сказал он».

Хотелось бы напомнить, что г-н Сокуров уже не в первый раз эпатирует общество своими дилетантскими и оттого не менее, я бы сказал, нарушающими целостность государства заявлениями. Вспомнить хотя бы его «предложение» отдать Курилы Японии.

Kremlin.ru Президента РФ Владимир Путин с кинорежиссёром Александром Сокуровым на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Несколько лет назад Александр Сокуров, награжденный японским Орденом восходящего солнца с золотыми лучами, высказался о том, что, «наверное, нужно отдать японскому народу прекрасные земли, принадлежавшие им». Награду, как сообщалось, режиссер получил от имени императорской семьи из рук генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Итиро Кавабаты. «Много лет я прожил вместе, а не рядом с Японией… Было время, когда Япония оказалась единственной страной, которая поддержала меня и моих товарищей-кинематографистов», — сказал Сокуров, получая награду.

Режиссер говорил тогда, что России есть чему поучиться у японского народа, а также отметил, что не раз думал о необходимости «побрататься» (?! — А. К.) двум странам. «И, наверное, нужно отдать японскому народу прекрасные земли, принадлежавшие им», — цитировало его РИА Новости.

Обмениваясь любезностями, генеральный консул Японии отметил, что на его родине Сокурова знают не только как великого режиссера, но и как «великого японофила».

Тогда Сокурову ответил, по крайней мере, не менее маститый кинорежиссёр Владимир Бортко:

«Я бы не стал на месте господина Сокурова влезать туда, где он ничего не понимает. Когда ты вякаешь, надо думать, что ты гражданин страны, и за эти острова пролили кровь твои деды и прадеды. Япония после капитуляции не может претендовать ни на что. Это заявление провокационно, глупо и нелепо. Что он (хотел) выразить, я не знаю, но он нанес вред свой стране. Или это глупость, или это подлость».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Бортко

О недопустимости разбазаривать и тем самым разрушать нашу страну говорил и коллега Сокурова по кинематографическому цеху, популярный киноактер Владимир Машков, предложив в Конституции Российской Федерации «железобетонно» закрепить «несокрушимый запрет на отчуждение российской территории».

А в издании Newsland можно найти такие строки о Сокурове, озаглавленные «Александр Сокуров живет в Эстонии и учит нас жить»: «…Свою невостребованность у широкого зрителя Сокуров объясняет только запретами, не понимая, что его депрессивные фильмы трудно смотреть. Людям нужны вдохновляющие темы, а не унижающие их…

Сегодня режиссёр Сокуров живет в тихом эстонском городе Нарва. Рассказывает, как там хорошо, как его там уважают. Кстати, он говорит, что уезжал срочно. Кто же ему грозил?

Оказывается, полиция Санкт-Петербурга расследовала хищение средств, полученных от Министерства культуры фондом Александра Сокурова. Сокуров считает, что Минкульт всегда придирается к нему, считая расход выделенных денег нерентабельным. В Нарве ему хорошо. Он без боязни ходит по магазинам, гуляет по городу.

«Есть только напряженность, что рядом с этой проклятой Россией. Хотим мы или нет, но мы всегда будем соседями. Мы должны любить друг друга. Иного выхода нет!»

(сс) Иван Абатуров Александр Сокуров выступает в «Ельцин-центре»

Сейчас режиссёр работает над картиной о Великой Отечественной войне в стиле иронической фантастики. Своеобразный спорный режиссёр Александр Сокуров тихо уехал, тихо работает, тихо выпустит фильм. Кроме его недовольных высказываний о России мало что слышно.

Много лет занимаясь изучением Японии, культуры и обычаев ее самобытного народа, историей отношений этой государства с нашей страной, автор этих строк с уважением и неиссякаемым интересом относится к Стране восходящего солнца, имеет среди японцев немало настоящих друзей. И таких людей, испытывающих неподдельный интерес к Японии и японцам, у нас немало. Есть, думаю, и настоящие японофилы. Но японофильство ни в коей мере не должно порождать русофобию. А у г-на Сокурова выходит как раз наоборот…