Путин и японофил Сокуров: государство против демагогии и расчленения России
В средствах массовой информации довольно широко освещается полемика президента РФ Владимира Путина с кинорежиссёром Александром Сокуровым на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Хотя президент сдержано (на наш взгляд, даже излишне тактично) осадил склонного к расчетливому эпатажу и саморекламе деятеля искусств, зарегистрированная как иностранный агент радиостанция «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) дала своему репортажу такой заголовок: «На встрече с СПЧ Путин поругался с режиссёром Сокуровым о судьбах России».
С высказываниями Сокурова и ответом Путина можно подробно познакомиться на сайте Кремля, где опубликована видеозапись встречи. «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) же изложила претензии и предложения режиссёра следующим образом:
Хотелось бы напомнить, что г-н Сокуров уже не в первый раз эпатирует общество своими дилетантскими и оттого не менее, я бы сказал, нарушающими целостность государства заявлениями. Вспомнить хотя бы его «предложение» отдать Курилы Японии.
Несколько лет назад Александр Сокуров, награжденный японским Орденом восходящего солнца с золотыми лучами, высказался о том, что, «наверное, нужно отдать японскому народу прекрасные земли, принадлежавшие им». Награду, как сообщалось, режиссер получил от имени императорской семьи из рук генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Итиро Кавабаты. «Много лет я прожил вместе, а не рядом с Японией… Было время, когда Япония оказалась единственной страной, которая поддержала меня и моих товарищей-кинематографистов», — сказал Сокуров, получая награду.
Режиссер говорил тогда, что России есть чему поучиться у японского народа, а также отметил, что не раз думал о необходимости «побрататься» (?! — А. К.) двум странам. «И, наверное, нужно отдать японскому народу прекрасные земли, принадлежавшие им», — цитировало его РИА Новости.
Обмениваясь любезностями, генеральный консул Японии отметил, что на его родине Сокурова знают не только как великого режиссера, но и как «великого японофила».
Тогда Сокурову ответил, по крайней мере, не менее маститый кинорежиссёр Владимир Бортко:
О недопустимости разбазаривать и тем самым разрушать нашу страну говорил и коллега Сокурова по кинематографическому цеху, популярный киноактер Владимир Машков, предложив в Конституции Российской Федерации «железобетонно» закрепить «несокрушимый запрет на отчуждение российской территории».
А в издании Newsland можно найти такие строки о Сокурове, озаглавленные «Александр Сокуров живет в Эстонии и учит нас жить»: «…Свою невостребованность у широкого зрителя Сокуров объясняет только запретами, не понимая, что его депрессивные фильмы трудно смотреть. Людям нужны вдохновляющие темы, а не унижающие их…
Сегодня режиссёр Сокуров живет в тихом эстонском городе Нарва. Рассказывает, как там хорошо, как его там уважают. Кстати, он говорит, что уезжал срочно. Кто же ему грозил?
Оказывается, полиция Санкт-Петербурга расследовала хищение средств, полученных от Министерства культуры фондом Александра Сокурова. Сокуров считает, что Минкульт всегда придирается к нему, считая расход выделенных денег нерентабельным. В Нарве ему хорошо. Он без боязни ходит по магазинам, гуляет по городу.
«Есть только напряженность, что рядом с этой проклятой Россией. Хотим мы или нет, но мы всегда будем соседями. Мы должны любить друг друга. Иного выхода нет!»
Сейчас режиссёр работает над картиной о Великой Отечественной войне в стиле иронической фантастики. Своеобразный спорный режиссёр Александр Сокуров тихо уехал, тихо работает, тихо выпустит фильм. Кроме его недовольных высказываний о России мало что слышно.
Много лет занимаясь изучением Японии, культуры и обычаев ее самобытного народа, историей отношений этой государства с нашей страной, автор этих строк с уважением и неиссякаемым интересом относится к Стране восходящего солнца, имеет среди японцев немало настоящих друзей. И таких людей, испытывающих неподдельный интерес к Японии и японцам, у нас немало. Есть, думаю, и настоящие японофилы. Но японофильство ни в коей мере не должно порождать русофобию. А у г-на Сокурова выходит как раз наоборот…