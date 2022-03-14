Апелляционный суд Англии и Уэльса по запросу США разрешил экстрадицию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 10 декабря сообщает Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Уточняется, что апелляция правительства США об экстрадиции основателя WikiLeaks была рассмотрена судом еще 27 и 28 ноября, а решение по ней было объявлено только сегодня. Также сообщается, что защита Ассанжа пообещала обжаловать это решение суда в кратчайшие сроки.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое Издание». Многие отметили, что принятое в отношении Ассанжа решение фактически приравнивается к вынесению ему смертного приговора.

«К сожалению, он больше никогда не увидит свободу. За то, что говорил и писал правду о проделках власти в США и ЕС», — написал Ioann.

«Смертный приговор», — добавил Vyacheslav.

«Ну он ведь не «великий» Навальный», — с сарказмом отреагировал DJ Antonio.

«В Россию надо было тикать (бежать — О. П.), вот Сноуден поумней был. Теперь у него все хорошо», — написал Pav Br.

(сс) Sara Arnald Эдвард Сноуден

«Кому нужна правда?» — задался вопросом ЛГ.

«Вот истинная цена демократии — [закон], как дышло…» — прокомментировала Talina.

«Сноуден потому и не рыпается, свобода — она же повсюду, где есть договор с США по экстрадиции!» — с сарказмом отметил IU.

«Подумаешь, какой-то там Ассанж? Это же не милый сердцу каждого украинца Саакашвили («героический победитель самого Путина») и не выдающийся 3D-визуализатор Навальный…» — написал не без сарказма Сергей.

«Омерзительное действо. Похороны демократии на планете», — пишет Любовь.

«Ещё 6 августа 1945 года (атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — О. П.) стало всё понятно про демократию (которая рука об руку со свободой). Но… Кока-Кола… такая вкусная, что ради неё можно забыть любое преступление», — отметил Сергей.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

«И вот от этих ублюдков еще все должны лекции выслушивать. О правах, о ценностях, о свободе слова…» — задумался Михаил М.

«Журналиста, который разоблачил военные преступления британских и американских военных в Афганистане и Ираке, по сути, сегодня приговорили к смерти. Ассанж не нарушил никакого закона, но военные преступники, которых он разоблачил, приговорили его к смерти руками своих «чертей в судейских мантиях». Сегодняшнее решение — это несмываемое пятно позора на британском правосудии и полный крах сильно разрекламированного мифа о соблюдении прав человека в США и Британии», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.