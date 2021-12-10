После таких матчей не можешь уснуть. Читаешь новости, пересматриваешь моменты — пируешь! Поздним вечером 9 декабря, ближе к полуночи, московский «Спартак» сотворил то чудо, за которое мы и любим футбол. В гостях он обыграл польскую «Легию», имея очень серьёзные проблемы с составом. И по итогу занял первое место в отборочной группе в Лиге Европы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

Так в чём же чудо, спросит читатель, от футбола далёкий? Во-первых, важно заметить, что «Спартак» оставил позади английский «Лестер» и итальянский «Наполи», очень и очень достойные команды. Последнюю красно-белые обыграли дважды.

Ну, а чудо в том, как всё случилось. Когда в добавленное время словенский судья Матей Юг отправился смотреть эпизод, в котором Самуэль Жиго якобы задел форварда «Легии» в своей штрафной. Ну, нельзя — нельзя! — Самуэль, так играть в своей штрафной! Пенальти не было, но Юг его ставит. И всё — пан или пропал! Вместо первого места «Спартак» должен занять третье и вылететь в Лигу конференций.

Но! Но! И ещё раз но! Вратарь Александр Селихов отбивает пенальти. Ранее он совершил этот же подвиг в Англии в матче против «Лестера». Тут — 95-я минута, польский яростный стадион… Но Селихов отражает пенальти! Что испытывали 15 миллионов болельщиков «Спартака» в тот момент? Возвышение! Эйфорию! Триумф! Запомнить этот день навсегда!

Есть всё-таки справедливость. Футбольная так точно. Во всяком случае, в Варшаве вечером 9 декабря 2021 года. Она была, справедливость, в том, что этот исторический пенальти отбил именно Александр Селихов, переживший драматическую семейную историю, не игравший два года из-за травмы. Когда он вернулся на поле в матче с тульским «Арсеналом», то плакал. Взрослый татуированный мужик плакал. И понимающие не сдерживали слёз вместе с ним. А тут Варшава, вечер, отражённый пенальти. И бессонная ночь.

(сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru Александр Селихов

Только «Спартак» мог совершить такое! Самый нелогичный клуб в России, а, может быть, и во всём мире! Выигрывающий там, где, казалось бы, всё было потеряно. Очень по-русски. Кто — ну кто? — верил в красно-белых после того, как они на старте проиграли той же «Легии» дома в Москве. А тут вот так!

Это, конечно, во многом заслуга главного тренера Руя Витории. Очень разного и очень странного тренера. Потому что оды и славицы петь ему невозможно. Да, он вывел «Спартак» в Европу дальше с первого места, но в чемпионате-то России клуб идёт девятым. А можно ли забыть эпическое поражение красно-белых от заклятого врага «Зенита» со счётом 1:7? Такое не забывается. Страшный сон!

И вот парадокс: очевидно, что Руй Витория тренер мудрый (именно это слово!) и квалифицированный. На европейский турнир он работает максимально. Во внутреннем чемпионате, похоже, несколько расслабляется. Или так складывается ситуация. Но! Кто помог Рую Витории? Или, наоборот, ему только мешали?

Спортивный директор Дмитрий Попов, пригласивший Руя, бежал из клуба, не выдержав конфликтов со спутницей владельца Леонида Федуна Заремой Салиховой. Та, в свою очередь, публично критиковала Виторию и вообще делала очень жёсткие, очень неоднозначные заявления. Из обещанного усиления тренеру вернули из аренды сомнительных персонажей и ещё прикупили защитника Куфрие из заштатного бельгийского клуба. А в «Спартаке» даже не было спортивного директора и селекции.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Руй Витория

Руй Витория работал в аду. И это очевидно. Он пришёл в команду эффектным мужчиной, уверенным в себе, а за полгода превратился в старика, измученного и издёрганного. Да, работа главным тренером в «Спартаке» — это всегда ад, но никто не работал под таким беспощадным давлением, как португальский тренер.

И лично я по-прежнему считаю, что он чисто метафизически не подходит «Спартаку». Он классный специалист, мощный профессионал, но ментально, энергетически это не «красно-белая» история. Вот только при всём этом нельзя отрицать того факта, что Руй Витория выдержал жуткое испытание идеально. Он не ныл, не жаловался на нехватку игроков, не вступал в пререкания, не крутил интриги — он работал и оставался максимально уважительным и лояльным к клубу и даже к людям, которые откровенно измывались и издевались над ним. Колоссальная выдержка! И теперь, после выхода с первого места, оставив позади «Лестер» и «Наполи», Руй уходит победителем.

Почему уходит? Информация о том, что в «Спартак» будет назначен новый специалист, ходит давно. И произойти это должно 14−16 декабря. Что говорить, если владелец клуба Леонид Федун, «очень любимый» болельщиками, прокомментировал выход «Спартака» в Лиге Европы дальше в 1/8, не сказав ни слова о Витории. Он поздравил экс-тренера «Спартака» с назначением главным в «РБ Лейпциг», пустил шпильку, что не ставили Селихова в ворота, — и ни слова, ни слова о работе португальца. Это не просто издевательство, плевок — это какое-то публичное унижение!

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун

Руй Витория не идеален, да. Он совершал ошибки, он ментально иной. Но Руй Витория заслужил уважение. Руй Витория подарил «красно-белым» праздник, которого у них не было со времён Массимо Карреры. И уволить его теперь?! Похоже на безумие, да ещё и в злокачественной форме. Но ведь это «Спартак». Здесь сумасшествие давно стало нормой. Потому ждём-с и снова пишем продолжение вечной саги «Как убивали «Спартак».