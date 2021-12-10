Согласно социологическому опросу социологической группы «Рейтинг», большинство граждан Украины считают Россию враждебным Украине государством. Результаты опроса были опубликованы 10 декабря на сайте социологической группы «Рейтинг».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

"Крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последний считают скорее нейтральной страной… Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% — союзной», — сообщается о результатах опроса, проведенного 6−8 декабря 2021 года.

Также участники опроса назвали Белоруссию враждебной по отношению к Украине страной. Отмечается, что за год число опрошенных, считающих Белоруссию враждебным государством, выросло с 22 до 48% — более чем в два раза.

Результаты опроса обсудили на украинском телеграм-канале «Крокодил». Многие с недоверием отнеслись к результатам опроса.

«Было бы странно, если бы было иначе», — отреагировал Муров.

«В каком дурдоме проводили опрос?» — не выдержал AVV one.

«Брехня полная этот опрос», — добавила Мила.

«Статистика нарисована», — считает Артем Р.

«Опрос в центральном парке Львова у памятника Бандере», — написал Ares P.

«Читаешь вот эти результаты опросов и задаешься вопросом: а кого и где они опрашивают? Только в Киеве?» — недоумевает Антон М.

(сс) Lisner Памятник Степану Бандере во Львове

«Ничего удивительного — теле и радио делают свою работу. Отрабатывают деньги», — добавила Светлана.

«Похоже на опрос в каком-нибудь селе Тернопольской области. Ничего личного», — отметил Сергей.

«Где эти украинцы сидят, а, да, в Лемберге и в ОП (офисе президента — М. Р.), в Раде», — смеется Людмила.

«Очередной бред из ОП. Желаемое — за действительное! Мы — один народ, славяне!» — добавил Vadim.

«Бред, белорусский и украинский народы — братья, а при всех претензиях к Лукашенко, он в разы лучше, чем два последних украинских президента…» — написал Сергей.

«На самом деле, те, кому сейчас 20−25 лет, это уже потерянное поколение. Они всю свою сознательную жизнь живут в пропаганде войны, и этот миф никогда уже не выветрить из их башки», — отметил «Згоистичный Мизантроп».

«Запад неоднократно доказывал, что предавать и продавать они умеют лучше всего. Вот и сейчас пустые обещания и похлопывания по плечу для 78% гораздо важнее, чем разум и общая история», — добавил «Едкий Натр».

«Социология стала не отражением общественного мнения, а способом воздействия на него. Я бы даже сказала, наемником», — считает Лилия Ю.

«Так у основной массы телевизор вместо головы», — добавил Дмитрий Н.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Какой бред! Общественное мнение — это мнение людей, которых не спрашивали!» — отреагировал Владимир С.

«Неважно, правда или нет в опросе. Главное, что наше царство-государство успешно выполнило задачу Украина — анти-Россия…» — пишет Елена М.

«Короче, кругом одни друзья, а газ, нефть, электричество, бензин закупают у врагов…» — задумался Neragul.

«В дурдоме большинство имеет тоже мнение, но его лечат. Чем кормят, тем и гадят», — пишет Verily_Gogy Игорь.

«Неудивительно, из каждого утюга пропагандой людям мозги промывают 24/7 восьмой год подряд», — написал Александр С.

«У нас все статистики проплаченные. Кто заказывает и платит, тот «девушку и танцует», — подытожила Татьяна.