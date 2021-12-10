Львовский областной совет на заседании 7 декабря рассмотрел постановление об обращении к Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому о «восстановлении исторической справедливости» — переименовании Российской Федерации в «Московию», сообщает 10 декабря украинское издание «Страна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тупик

"Депутаты внесли этот вопрос в повестку дня, однако для утверждения постановления не хватило голосов: за проголосовали 26 человек», — сообщают журналисты издания «СтранаUA».

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов Apasov_ua, Klymenko Time и VESTI. Многие критически отреагировали на инициативу львовских депутатов.

«Больные люди. И как их земля ещё держит?» — недоумевает Сергей.

«Если Бог хочет наказать человека, он отбирает у него разум», — отметил Сергей М.

«А планету Земля не планируют переименовать?» — поинтересовалась Таисия.

«Тогда уж Лембергский горсовет!» — добавил Mark C.

«Ну, а чем им ещё заниматься?..» — отметил Владимир Васильевич.

«Мама дорогая, республика Марий Эл или Удмуртия примут, что называть Украину надо как-то иначе, и что???» — не понимает Виктория Н.

«Швондер нервно курит в сторонке!» — добавил Руслан Щ.

(сс) Водник Львовский областной совет

«На улицах и городах Украины мы не остановимся… Теперь начнём страны переименовывать», — смеется Vladimir T.

«Все остальные проблемы во Львове решены», — отреагировал sunwind.

«И как после этого стоит переименовать Львов?» — спросил Вадим.

«Не Львов, а Лемберг!» — отметил «МазараМакаки».

"Люди делом заняты», — добавил Alexander G.

«Видать, полнолуние растревожило их шизанутые мозги», — не выдержал Александр М.

«Боюсь подумать, как Жириновский предложит Украину переименовать», — иронизирует Vita V.

«Я думаю, Львов нужно отдать Польше, зачем он нужен этим неблагодарным людям, уж возвращаться к историческим корням — так по полной программе», — написал один из комментирующих.

«Даже заплатим. Только пускай забирают поскорее. Эх, не добил Сталин фашистов. Не добил…» — ответил ему Вадим.

«А если Россия переименует Украину?» — смеется Марина С.

(сс) Lisner Памятник Степану Бандере во Львове

«Мусор с улиц вроде бы уже вывезли, а в головах остался», — добавил Виталий, напоминая о проблемах с вывозом мусора во Львове.

«А-ха-ха! Это те, кого немцы на картах Лембергом называют?» — спросил Александр.

«Чтоб потом поляки случайно Львов не переименовали…» — написал Roma.

«Мусороперерабатывающий завод уже построили? Или так и продолжают мусор по ночам по всей стране развозить? Переименовальщики…» — возмутился Виктор.

«Вот где раковая опухоль Украины», — подытожил Denis.

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