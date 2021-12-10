Отшумели общественные слушания, на которых представили скорректированный проект строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» (МСЗ близ деревни Могутово) — самое время подвести промежуточные итоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По существу, ничего нового сказано не было, но некоторые детали все же обратили на себя внимание, на них и остановимся подробнее. Только лишь уточним, что, по словам представителя компании-проектировщика Айрата Минибаева, документацию откорректировали из-за изменений в котельном и электротехническом оборудовании, потому что завод-производитель наконец предоставил чертежи. Так что же вы, господа, строите, если Hitachi Zosen Inovа вам только предоставила чертежи, и предоставила ли она их на самом деле?

Вопрос этот отнюдь не праздный, ведь вслед за пилотными проектами в Подмосковье и Татарии ГК Ростех вознамерилась построить еще 25 МСЗ в туристических агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек. Буквально летом профильный вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что проектов в проработанном виде нет, заводы «планово убыточные», поэтому мусоросжигатели предлагают отдать им все средства, которые собираются в рамках расширенной ответственности производителей (РОП — экосбор с производителей тары и упаковки). Собственно, слушания по МСЗ близ деревни Могутово в очередной раз убедительно продемонстрировали, как права в своих утверждениях госпожа Абрамченко. Куда будут продавать электричество с завода и по каким тарифам, вновь осталось неясным.

Government.ru Виктория Абрамченко

Кроме того, строители МСЗ продолжают утверждать, что их проект является «зеленым». Так, Минибаев заявил: «Твердые коммунальные отходы (ТКО) относятся к возобновляемым альтернативным источникам энергии. Так, утилизация 1 тонны ТКО дает энергии для выработки примерно 600 кВт⋅ч = около 200 домохозяйств в течении часа, или эквивалентна 200 кг сырой нефти. Мы констатируем, что утилизация ТКО снижает парниковые газы, которые выделяются при традиционном захоронении ТКО, также это ведет к экономии добываемых углеводородов и полезных ископаемых».

Экономию углеводородов оставим за скобками, к полезным ископаемым вернемся ниже, разберем утверждение, что утилизация ТКО снижает количество выбросов парниковых газов, которые выделяются при традиционном захоронении. Данное утверждение не выдерживает малейшей критики. Во-первых, в том же Подмосковье давным-давно проводят дегазацию свалок, а на новых полигонах, которые теперь называются мусороперерабатывающими комплексами (МПК), изначально проектируют системы дегазации.

Тут неумолимо возникает следующий вопрос, на который в презентации отвечают крайне неубедительно. Айрат Минибаев сообщает, что 50% полезных фракций из поступающего на завод мусора будут отправляться на переработку, остальная половина — на энергетическую утилизацию. Основным топливом будет оставшаяся часть ТБО, а вспомогательным — природный газ. При этом газ в количестве до 8400 куб. метров в час понадобится только для растопки котлов, их безаварийной остановки и поддержки факела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

Очевидно, что без газа оставшиеся фракции гореть не будут, следовательно, мы получаем очень, очень вредную ТЭС, с дорогим для конечного потребителя электричеством. О том, что будут делать с полученной теплоэнергией, представитель проектировщика деликатно умолчал. Как уже не раз говорилось многими экспертами, будут греть «белый свет». Хотя за счет «зеленого» тарифа на электричество могут себе позволить и не такое.

Теперь же поговорим о том, насколько МСЗ «зеленые». В отличие от Минибаева, глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подробнее раскрывает необходимость строительства мусоросжигательных заводов, хотя так же неубедительно. Например, в интервью изданию РБК г-н Шипелов заявил, что «одна тонна свалочного газа [на полигонах] приравнивается к 21 т эквивалента CO₂ выброса с любого другого предприятия». Выше было сказано, что и рекультивируемые, и вновь создаваемые полигоны оборудуются системами дегазации, уже поэтому теряется практический смысл избавляться от свалочных газов с помощью опасного мусоросжигания.

Корень проблемы гораздо глубже. Свалочный газ в различных пропорциях состоит из метана и углекислого газа, иногда в пропорциях 50% на 50%. Высказывание г-на Шипелова нужно интерпретировать так, что образующийся при неправильной эксплуатации метан этакий суперпарниковый газ, в разы превосходящий CO₂. Раз мусор будут жечь, а не складировать на полигонах, то и парникового эффекта создаваться не будет. Тут необходимо кратко сказать об одной из глобальных научных фальсификаций XX века, иначе будут непонятны аргументы главы «РТ-Инвест».

Mosreg.ru Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов

Дело в том, что ангажированные ученые, входящие в климатические проекты ООН, завысили время жизни парниковых газов в десятки, сотни и тысячи раз. Метан объявлен в десятки раз более парниковым, чем углекислый газ: по системе GWP100 — в 28 раз, а по системе GWP20 — в 84. Есть газы, парниковый эффект которых считается в десятки тысяч раз выше, чем у CO₂. Вот эти данные и позволяют г-ну Шипелову утверждать, что, строя МСЗ, Россия вносит свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.

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Российская Федерация не только ратифицировала множественные климатические соглашения, но и является их активным участников. Взятые на себя обязательства требуют от нашей страны определенных действий. Во имя их исполнения правительство, в частности, утвердило критерии зеленого финансирования (база для запуска системы льготного финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития). Как можно убедиться из правительственного постановления об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе их верификации, мусоросжигание соответствует таксономии зеленых проектов.

Каким образом те или иные проекты становятся «зелеными», требует отдельного описания, но и сказанного достаточно, чтобы понять, что выкладки мусоросжигателей покоятся на заведомо ложных предпосылках. Нет никаких оснований строить эти, как сказала вице-премьер Абрамченко ,"планово убыточные» и экологически вредные предприятия.

ИА REGNUM «Нам решать, чем дышать!» Митинг в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательных заводов в Московской области 02.12.2017

В заключение стоит отметить обещание организаторов слушаний сделать производство максимально экологичным. Для этого в Подмосковье построят специальный завод, на котором по британской технологии Carbon8, которая опять-таки получила признание ООН, будут из золы и шлака 2-го, 3-го, 4-го классов опасности производить гранулированный минерально-строительный материал для производства бетонных блоков средней плотности и других подобных продуктов, применяемых в строительстве. При каком именно строительстве, к сожалению, не уточнили.