Некоторое время тому назад президент России сказал, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией является нонсенсом, но так ли это? На мой взгляд, нонсенсом является как раз упорное стремление Кремля заключить договор о мире с Японией спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны. Стремление, которое помогает Токио продвигать свои территориальные претензии к нашей стране. Напомню, кстати, что с Германией мирного договора у нас нет, и никто не говорит о том, что он необходим.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Что мы имеем по данной теме в истории наших отношений с Японией? Мы имеем наследие Никиты Сергеевича Хрущёва в виде упоминания в декларации 1956 года, по сути дела, заинтересованности СССР в подписании такого договора. Мы также имеем его же жесткую позицию по его же собственному обещанию о возможности передачи Японии Малой Курильской гряды, которое он отозвал, когда военное присутствие США на японской территории приобрело иное, чем до этого, и гораздо более опасное для нашей страны качество. Важно напомнить и о другой стороне наследия наших отношений с Японией во второй половине XX века. Если добрососедства между нашими странами не было никогда, то при Леониде Брежневе, по крайней мере, между СССР и Японией осуществлялось широкое взаимовыгодное экономическое сотрудничество — как раз тогда, когда и тема принадлежности островов, и тем более тема мирного договора была полностью снята с повестки дня. Затем последовали известные уступки Токио со стороны Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина.

Слабой, к сожалению, оставалась наша позиция на японском направлении и в годы правления Владимира Путина. В чём, например, если присмотреться, была задумка японского плана, который премьер-министр Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину в 2016 году? Судя по тому нахрапу, с которым после этого предложения японская сторона стала продвигать тему «урегулирования территориального спора» и нужного ей для этого мирного договора, её цель заключалась в том, чтобы снабдить президента России материальными аргументами, способными направить российское общественное мнение в сторону более позитивного восприятия японского интереса. А в чём он состоит, понятно: именно в островах, именно в лишении нашей страны суверенитета над Итурупом, Кунаширом и Малой Курильской грядой.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Что же такое территориальные претензии Японии к России по своей сути? Это не что иное, как недопустимое «возобновление агрессивной политики со стороны любого государства, которое в течение Второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав». Это я цитирую статью 53 Устава ООН. Действия в отношении таких государств, как сказано в статье 107 Устава, могут предприниматься без получения полномочий от Совета Безопасности.

Если мы исходим из того, что между нашими странами нужно ещё только заключать мирный договор, то чего тогда стоит Устав ООН? Членами этой организации могут быть только те страны, которые признали победу союзников и основателей ООН во Второй мировой войне, находятся с ними в состоянии мира. Более того, если между Россией и Японией нет состояния мира, то и для территориальных и других претензий Токио создаётся основа, по крайней мере, логическая.

По результатам последних двадцати с лишним лет политики России на японском направлении мы констатируем бессилие нашей дипломатии заставить Токио признать итоги Второй мировой войны. Мы имеем ясное понимание того, что Япония и не собирается их признавать, что она будет продолжать выдвигать территориальные претензии к нашей стране.

Церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал Кузьма Николаевич Деревянко подписывает акт. 2 сентября 1945

Перед лицом такой позиции мы тоже должны по-своему распределить приоритеты: для нас на первое место должно встать не экономическое сотрудничество, а преодоление японского реваншизма. На эту задачу должны работать все: местные и региональные власти на Дальнем Востоке, министры иностранных дел, обороны, экономического развития, специальные службы, президент России.

Для этого правильной позицией стал бы отказ от экономического заигрывания с Токио, привлечение на Сахалин и Курильские острова инвесторов в первую очередь из самой России, а также из заинтересованных дружественных стран. Реваншистам в Токио надо постоянно и ясно напоминать, чем заканчиваются агрессивные планы в отношении нашей страны — это я уже говорю о необходимости восстановления Дня Победы над Японией.

Что же касается экономической сферы, то хороший сигнал пришел на этот счёт из Дели. Напомню, что в ходе недавнего визита туда нашего президента речь шла о привлечении индийских компаний к сотрудничеству на российском Дальнем Востоке по самому широкому спектру вопросов: от энергетики и транспорта до лесопользования и туризма и была отмечена их заинтересованность в таком сотрудничестве.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время российско-индийских переговоров

Многолетнее потакание японским претензиям, ставшее возможным в результате деятельности прояпонского лобби в России, отвело политический «маятник» слишком далеко в сторону уверенности Токио в возможности получить вышеуказанные острова, как говорится, «на блюдечке». Теперь маятник пошёл в другую сторону: мы являемся свидетелями усиления агрессивности Токио — агрессивности, способной довести дело и до военных провокаций. И вновь прояпонское лобби работает против интересов России, убеждая президента, что надо искать компромисс, хотя по вопросу об итогах Второй мировой войны, а именно об этом идёт речь, компромисса быть не может. На любые провокации, любые агрессивные планы наша страна должна быть готова дать сильный военный ответ.

Подведём итог.

Идея заключения мирного договора с Японией вредная, и от неё следует отказаться в принципе.

Надо строго спросить с авторов идеи мирного договора, отодвинуть её лоббистов от российско-японских отношений.

На смену идее мирного договора, если уж имеется такое желание подписать крупный двусторонний политический документ, должна прийти идея подписания российско-японского договора об основах отношений. Это мог бы быть полезный документ, но только в том случае, если он будет включать в себя несколько очевидных положений: о том, что с территории договаривающихся сторон не исходит угроза для другого участника договора, что стороны не участвуют в экономических санкциях друг против друга, осуждают вмешательство во внутренние дела, политическое и тем более военное давление. Япония в нём должна отказаться от политики реваншизма, территориальных претензий к России.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ в Южно-Курильске

Токио от такого предложения откажется, и тогда в этой области наших двусторонних отношений следует взять продолжительную паузу. Стимулом для участия Японии в экономическом развитии российского Дальнего Востока, особенно Сахалина и Курил, должны стать не политические доводы и тем более посулы, а конкуренция с другими странами, например, с Вьетнамом, Таиландом, Филиппинами, Южной Кореей, той же Индией, привлечением которых туда, как и собственного российского капитала, надо заниматься активно и целенаправленно.