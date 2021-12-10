В ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 10 декабря сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига в программе «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Бородатая Бабушка». Многие указали на то, что Зеленскому нужно встречаться с представителями республик Донбасса. Путин с ним не будет встречаться по вопросам Крыма (такого вопроса не существует) и Донбасса (Россия не является стороной конфликта в Донбассе).

«А зачем это Путину?» — задался вопросом Дмитрий Н.

«Путин же отправит с ЛДНР договариваться», — добавил Игорь П.

«Но Путин с ним не будет разговаривать, а так все норм», — пишет Dima A.

«Его Байден за шкирку поволочет, а Зеленский такой: это мой старший брат!» — смеется Анжелика.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

«Так Путин потому с Байденом и разговаривает, он не будет с Зеленским общаться. Главное это то, что Байден объяснил Зеленскому, что США входят в процесс урегулирования, и я думаю, все это будет без Украины… Потом из Госдепа позвонят и скажут, что делать», — пишет Nonlinear equation.

«Представляю, каково Путину будет увидеть этого шкета за столом переговоров, которого ещё Масляков гонял, и при этом не напеть про себя: «Мы начинаем КВН…» — иронизирует Лизанька.

«Вообще Украине выгодно, чтобы все так и продолжалось, так что не нужно ничего делать. Порошенко, кстати, лучше с этой задачей справлялся», — отметил Maksim.

«Не Украине, а властям. Для государства война — это зло. А вот для власть имущих — сплошное раздолье. И народ удобно пугать, и воровать удобнее», — ответила ему Лизанька.

«Вот прям готов-готов? Ему же Путин сам говорил: милости просим, пусть приезжает, вопрос Крыма не обсуждаем, а вопросы Донбасса — поезжай и встречайся для начала с представителями ЛДНР. И за это время позиция Путина ни разу не менялась. Ни того, ни другого зелёная особь (Владимир Зеленский — О. П.) делать не желает и не собирается, поэтому никакой встречи в обозримом будущем не будет, даже в «нормандском формате», без подвижек по Донбассу», — написал &.

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате»

«Встречи ничего не решают, геополитическая обстановка решает. Украина не в геополитике, а наоборот», — отреагировал один из комментирующих.

«Я так понимаю, что это занавес спектакля в театре абсурда под названием Украина?» — задался вопросом Николай Ш.

«В Кремле предпочитают руководствоваться логикой и опираться на подписанные юридические документы, на минуточку, одобренные Советом Безопасности ООН (резолюция 2202). Стороны конфликта известны и понятны всем здравомыслящим людям, стороны конфликта и должны вести переговоры по урегулированию ситуации. Точка», — отметил Igor Y.

«Он только может встретиться с актёром из КВН, который пародирует Путина», — добавил Sergei E.

«Ну почему? Могут ещё Галустяна на переговоры отправить. Хоть переговорщики понимать друг друга будут», — иронизирует Сергей К.

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