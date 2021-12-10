Администрация президентаДжо Байдена сделала все возможное, чтобы продемонстрировать жесткость в вопросе наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной. Сам Байден заявил 8 декабря, что предостерег своего российского коллегуВладимира Путина от того, чтобы отдавать приказ о вторжении, поскольку в таком случае Вашингтон будет готов обрушить на Москву невиданные доселе экономические последствия, пишетЭли Лейк в статье, вышедшей 9 декабря в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Эти экономические последствия, вероятно, будут включать в себя отключение России от системы международных электронных платежей SWIFT и, возможно, повторное введение санкций США в отношении компаний, работающих над строительством газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию и Германию. Байден также пригрозил увеличить объемы поставок оружия на Украину и в большей степени обеспечить защиту уязвимых союзников по НАТО на границе с Украиной.

Еще неизвестно, сможет ли что-нибудь из этого убедить Путина отказаться от «вторжения» на Украину. Тем не менее даже в таком случае, благодаря наращиванию войск российский лидер уже добился определенных первоначальных уступок. Так, помимо предостережений, Байден также предложил Путину то, что в Белом доме назвали «дипломатическим механизмом деэскалации». Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, отметил 7 декабря, что подобные механизмы направлены на то, чтобы поддержать по большей части еле живой мирный процесс, основанный на Минских соглашениях 2014 и 2015 годов, а также выступают как приглашение Путину провести консультации с НАТО по поводу озабоченности действиями альянса.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Из-за этих механизмов появляется опасность того, что Путин посчитает, что может стереть суверенитет Украины посредством дипломатии. Во время недавней видеоконференции российский президент потребовал от Байдена, как следует из сообщения пресс-службы Кремля, чтобы Вашингтон заверил Москву в том, что США будут выступать против принятия Украины в НАТО. Российские дипломаты также поддержали такую интерпретацию Минских соглашений, согласно которой поддерживаемые Россией «сепаратисты» в Луганске и Донецке должны получить почти полную автономию от центрального правительства в Киеве. При этом Москва отвергла любые заявления о том, что на этих территориях находятся какие бы то ни было российские войска.

Курт Волкер, который занимал пост посланника бывшего президента Дональда Трампа на мирных переговорах по Украине, подчеркнул в беседе с автором, что он дал понять, что в трактовке США Минские соглашения обязывают Россию «вывести свои силы и ликвидировать незаконные вооруженные формирования» прежде, чем Украина предоставит Луганску и Донецку какой бы то ни было особый политический статус. Если следовать предложенной Россией трактовке «своих обязательств» в рамках договоренностей, такой подход, «по сути, подорвет суверенитет Украины и станет вознаграждением Путина за нападение на Украину, которое он начал в 2014 году», указал Волкер.

На данный момент администрация Байдена не заявила публично о том, как она интерпретирует Минские соглашения. Известно лишь, что Белый дом поддерживает переговоры и, в более общем плане, территориальную целостность Украины. Администрация также отметила, что надеется использовать эти переговоры для снижения напряженности на Украине и достижения возможного прекращения огня или других мер по укреплению доверия.

Тем не менее предложение консультаций с НАТО и возобновление внимания США к минскому процессу сами по себе являются уступкой Путину, считает Лейк. Так, на фоне этого возникает ощущение, что Россия в течение последних семи лет добросовестно участвовала в мирных переговорах. Но Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе и научный сотрудник Центра анализа европейской политики, обратил внимание на то, что Россия в последние годы подорвала соглашение, помешав европейским попыткам отслеживать горячие точки в украинской войне. По сей день Россия отрицает, что ее войска находятся в Луганске и Донецке, и заявляет, что не может вывести войска, которых там нет.

(сс) U.S. Army Europe Бен Ходжес

Что касается консультаций с НАТО, то позиция России хорошо известна: она хочет гарантий, что Украине и другим бывшим советским республикам никогда не разрешат присоединиться к альянсу. Проведение встречи на высоком уровне с Россией о возможном будущем Украины в НАТО только посеет новые сомнения в том, насколько Запад готов рискнуть, чтобы защитить то, что осталось от украинского суверенитета. Такой шаг также придаст легитимности требованиям Путина, цель которого — «разрушить альянс, а не найти с ним общий язык».

Байдену следует быть осторожным: США и ЕС должны не дать России начать новую войну против своего соседа. Но ценой этого сдерживания не может быть независимость Украины.