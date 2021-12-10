Итальянские СМИ довольно своеобразно осветили виртуальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В частности, La Stampa тему обсуждения описывает как «кризис на Украине и кошмар новой войны», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Украина, casus belli, спровоцированная Кремлём эскалация, которая привела к срочному видеосаммиту, который Путин уже может рассматривать как аргумент в свою пользу», — пишет обозреватель.

Впрочем, даже подписчики издания в «Фейсбуке» обвинили автора в наглом искажении реальности.

«Правда в том, что рассказы о вторжении России на Украину — это безумный бред, который служит властям Украины для отвлечения собственного народа от серьёзных социальных и экономических проблем. США используют это, сталкивая Россию с Европой и создавая новые базы на российской границе», — ответил Даниеле Ф.

«Мне кажется, что кто-то на Западе провоцирует на Украине гражданскую войну. Урок с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказался бесполезен», — отмечает Микеле Б.

president.gov.ua Украинские военные

«Итальянский премьер-министр, американский президент, французский президент, немецкий канцлер, английский премьер-министр, однако русский — это просто Владимир Путин. Но вы всё ещё пользуетесь этими дешевыми приемами?» — возмущается уже подписчик издания ANSA.

«Почему США так заботятся об Украине? Они же находятся на другой стороне океана! Это скорее проблема Европы», — недоумевает Франческо П.

«Таким образом, НАТО пытается завоевать Украину, все больше затягивая петлю вокруг России, обвиняя при этом её в агрессии. Разве это не фантастика?» — заметил Аугусто Чезаре М.

Daniel Cole Солдаты НАТО

«НАТО сначала финансирует Украину, снабжая оружием и наёмниками, а потом хочет заключить соглашения, которые не будут соблюдаться? В нескольких сотнях километров от России Украина хочет разместить ядерные ракеты и войска НАТО», — пишет Карло Б.

«Скажите мне, кто «плохой» среди этих двоих? Путин, который хочет защищать свои границы, или Байден, который хочет установить ракеты малой дальности на Украине?» — обращается к журналистам Габриеле Н.

«НАТО хочет создать свои военные базы на Украине, рядом с российской границей. Тогда Россия ставит свои базы в Мексике и Канаде, и мы равны…» — «разрешил» проблему Орацио Дз.

«Сонный Джо не уснул во время встречи?» — вопрошает Гавино С.

«Два часа Байден кивает головой и делает всё, что говорит «царь», — заключил Дарио К.

Читайте также: «Невероятно! У русских есть военные базы в России» — соцсети Италии