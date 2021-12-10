В епархии Сергея Чемезова — главы госкорпорации «Ростех», что объединяет порядка 700 компаний разной направленности, что ни заместитель, так родитель успешного бизнесмена. Бизнес есть у Станислава Сергеевича Чемезова, данные которого совпадают с данными сына самого главы Ростеха, есть активы и у Анастасии Николаевны Карнеевой (в девичестве — Волобуевой), чьи данные идентичны данным дочери одного из заместителей Чемезова — генерала ФСБ в отставке Николая Волобуева. Не выбивается из этого ряда и новый глава ростеховского холдинга «Вертолёты России», ранее возглавлявший другой актив Ростеха — АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), — бывший приамурский губернатор Николай Колесов, назначенный на пост в декабре 2021 года. ИА REGNUM проанализировало семейные активы нового гендиректора единственного в России разработчика и производителя вертолётов.

(сс) Suleinto Николай Колесов

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В выписке ЕГРЮЛ гендиректором АО «Вертолёты России» числится Андрей Богинский, но на сайте уже указан новый директор — Николай Колесов.

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Sev.gov.ru Аппараты ИВЛ «Авента-М»

Семейный бизнес: активы главы

Бизнес и политинтересы клана Колесовых в Татарии на сегодня поддерживают дочь Анастасия — бывший депутат Госсовета Татарии, председатель правления и совладелец «Татсоцбанка», а также сын Александр — руководитель, основной владелец холдинга «Кан Авто» (одного из крупнейших автосалонов региона) и зять Николай Ураев — бывший депутат Казанской гордумы и бизнесмен.

Рассмотрим подробнее семейные активы и начнём с патриарха семейства — самого директора «Вертолётов России».

Несмотря на то, что с 2009 года Николай Колесов занимает должность в дивизионе госхолдинга, у него до сих пор есть доли в двух действующих коммерческих фирмах. Ему принадлежит 50% в казанском ООО «Инвест пром групп» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, совладелец — Александр Колесов). Директор ООО с марта 2021 года Ильдар Гиздатуллин, чьи данные схожи с данными экс-руководителя структурного подразделения ПАО «Татнефть» — «Нижнекамский механический завод».

Differ Основное здание ПАО «Татнефть»

ООО «Инвест пром групп», в свою очередь, владеет тремя активами в Татарии: ООО «Деним» в сфере недвижимости, туристическим агентством «Эл Тикет» и строительной компанией «Глобалстрой».

Помимо этого, Николаю Колесову принадлежит 99,8% доли в подмосковном ООО «Велес», которое работает в сфере оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал фирмы — более 897 млн рублей. Совладельцы оставшихся долей — Фавзия Хузиева и Людмила Кощеева. Данные Хузиевой совпадают с данными замгендиректора завода «Элекон», которым когда-то руководил Колесов.

Kzn.ru Казанский вертолетный завод, входящий в российский вертолётостроительный холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех»

Ещё один актив Николая Колесова — это доля акций в «Татсоцбанке», которым руководит его дочь. На март 2021 года за ним числилось 7,7%, а за Анастасией Колесовой — 43,55%. Из этого можно сделать вывод о наличии контроля над банком Татарии со стороны семьи Колесовых. При этом на декабрь 2016 года, судя по отчётности, правом распоряжаться более 20% акций банка имело АО «Завод Элекон».

Примечательно: в 2016 году гендиректором «Элекона» был Николай Ураев, которого называют зятем Колесова. С июня 2021 года за Ураевым числится 50% доли в подмосковном ООО «Технотранс». Совладелец — Алексей Самодуров. У Ураева также есть действующее ИП в сфере недвижимости, и он является директором АО «Красногорский комбинат автофургонов» в Марий Эл. А с 2018 года Ураев числился гендиректором — АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (ранее фигурировало как часть дивизиона КРЭТ, которым руководил Колесов). С ноября 2021 года года у бюро другой директор.

Mari-el.gov.ru Глава Марий Эл Александр Евстифеев на АО «Красногорский комбинат автофургонов»

Активы детей

Непосредственно за Анастасией Колесовой в ЕГРЮЛ числится компания «Бастион-К» из сферы недвижимости, которой руководит Елена Ермилова.

А вот бизнес её брата гораздо обширнее. Александр Колесов — владелец долей в 75 действующих компаниях Татарии. Основная часть относится к сфере розничной продажи автомобилей и группе «Кан авто», в том числе выступавшей поставщиками по госконтрактам. Также в его активе компании из сферы техобслуживания и ремонта автотранспортных средств, недвижимости, ресторанного бизнеса, страховые брокеры. Занимается Колесов-младший и разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина.

Какие, однако, талантливые бизнесмены в родне у топ-менеджеров госкорпорации «Ростех», и охват активов впечатляет. Не зря же в рейтинг Forbes-2019 самых богатых чиновников и депутатов России наравне с главой Татарии Рустамом Миннихановым входила член фракции «Единой России» в Госсовете Анастасия Колесова.