Взлёт экс-губернатора — о бизнесе нового главы холдинга «Вертолёты России»
В епархии Сергея Чемезова — главы госкорпорации «Ростех», что объединяет порядка 700 компаний разной направленности, что ни заместитель, так родитель успешного бизнесмена. Бизнес есть у Станислава Сергеевича Чемезова, данные которого совпадают с данными сына самого главы Ростеха, есть активы и у Анастасии Николаевны Карнеевой (в девичестве — Волобуевой), чьи данные идентичны данным дочери одного из заместителей Чемезова — генерала ФСБ в отставке Николая Волобуева. Не выбивается из этого ряда и новый глава ростеховского холдинга «Вертолёты России», ранее возглавлявший другой актив Ростеха — АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), — бывший приамурский губернатор Николай Колесов, назначенный на пост в декабре 2021 года. ИА REGNUM проанализировало семейные активы нового гендиректора единственного в России разработчика и производителя вертолётов.
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Справка: холдинг «Вертолёты России» образован в 2007 году и входит в структуру госкорпорации «Ростех». Он объединил активы всех вертолетостроительных заводов России и позиционируется как единственный разработчик и производитель вертолётов в стране, а также одна из немногих компаний в мире, которая обладает «возможностями для проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолётов». На сайте Ростеха уточняется, что холдинг занимает 90% российского рынка вертолётов и 10% мирового. В его составе — 20 юрлиц.
В выписке ЕГРЮЛ гендиректором АО «Вертолёты России» числится Андрей Богинский, но на сайте уже указан новый директор — Николай Колесов.
Справка: уроженец Казани Николай Колесов в 1997 году и в течение десяти последующих лет был гендиректором ОАО «Завод Элекон» в Татарии, а до этого занимал руководящие должности в разных коммерческих структурах. В 2007—2008 годах был губернатором Амурской области. Помимо этого, Колесов был депутатом Госсовета Татарии. С 2009 года возглавлял АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) из дивизиона госкорпорации «Ростех». В период пандемии «КРЭТ» в числе прочего занимался поставкой в медучреждения аппаратов ИВЛ «Авента-М», ставших фигурантом скандала.
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Семейный бизнес: активы главы
Бизнес и политинтересы клана Колесовых в Татарии на сегодня поддерживают дочь Анастасия — бывший депутат Госсовета Татарии, председатель правления и совладелец «Татсоцбанка», а также сын Александр — руководитель, основной владелец холдинга «Кан Авто» (одного из крупнейших автосалонов региона) и зять Николай Ураев — бывший депутат Казанской гордумы и бизнесмен.
Рассмотрим подробнее семейные активы и начнём с патриарха семейства — самого директора «Вертолётов России».
Несмотря на то, что с 2009 года Николай Колесов занимает должность в дивизионе госхолдинга, у него до сих пор есть доли в двух действующих коммерческих фирмах. Ему принадлежит 50% в казанском ООО «Инвест пром групп» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, совладелец — Александр Колесов). Директор ООО с марта 2021 года Ильдар Гиздатуллин, чьи данные схожи с данными экс-руководителя структурного подразделения ПАО «Татнефть» — «Нижнекамский механический завод».
Справка: председатель совета директоров «Татнефти» — глава Татарии РустамМинниханов.
ООО «Инвест пром групп», в свою очередь, владеет тремя активами в Татарии: ООО «Деним» в сфере недвижимости, туристическим агентством «Эл Тикет» и строительной компанией «Глобалстрой».
Помимо этого, Николаю Колесову принадлежит 99,8% доли в подмосковном ООО «Велес», которое работает в сфере оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал фирмы — более 897 млн рублей. Совладельцы оставшихся долей — Фавзия Хузиева и Людмила Кощеева. Данные Хузиевой совпадают с данными замгендиректора завода «Элекон», которым когда-то руководил Колесов.
Справка: «Элекон» — головное предприятие России по разработке и производству цилиндрических соединителей для всех отраслей оборонной и гражданской промышленности, а так же специальных электроразрывных соединителей для авиационной, ракетно-космической и военно-морской техники. По открытым данным, «Элекон» был поставщиком свыше 1 тыс. госконтрактов на общую сумму более 6 млрд рублей. Порядка десятка из них на общую сумму 1,5 млрд рублей были заключены с Минпромторгом РФ, руководителем которого является Денис Мантуров. В свою очередь Тамара Мантурова, чьи данные совпадают с данными матери министра, имеет бизнес-связи со Станиславом Чемезовым.
«Элекон», к слову, поставляет продукцию и для авиазаводов. Сведения о совете директоров завода не раскрываются, а бенефициары обнародовались в последний раз в 2016 году. Тогда долю акций в нём имели Николай Ураев (зять Колесова?), а также три ЗАО, одно из которых — «КанФинанс», чьи данные не раскрывались, но именно с группой «Кан Авто» связан сын Колесова.
Ещё один актив Николая Колесова — это доля акций в «Татсоцбанке», которым руководит его дочь. На март 2021 года за ним числилось 7,7%, а за Анастасией Колесовой — 43,55%. Из этого можно сделать вывод о наличии контроля над банком Татарии со стороны семьи Колесовых. При этом на декабрь 2016 года, судя по отчётности, правом распоряжаться более 20% акций банка имело АО «Завод Элекон».
Справка: в 2010 году газета «Коммерсант» сообщала, что резервный фонд главы Татарии реализовал принадлежащие ему 99,94% акций банка заводу «Элекон» за 300 млн рублей.
Примечательно: в 2016 году гендиректором «Элекона» был Николай Ураев, которого называют зятем Колесова. С июня 2021 года за Ураевым числится 50% доли в подмосковном ООО «Технотранс». Совладелец — Алексей Самодуров. У Ураева также есть действующее ИП в сфере недвижимости, и он является директором АО «Красногорский комбинат автофургонов» в Марий Эл. А с 2018 года Ураев числился гендиректором — АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (ранее фигурировало как часть дивизиона КРЭТ, которым руководил Колесов). С ноября 2021 года года у бюро другой директор.
Активы детей
Непосредственно за Анастасией Колесовой в ЕГРЮЛ числится компания «Бастион-К» из сферы недвижимости, которой руководит Елена Ермилова.
А вот бизнес её брата гораздо обширнее. Александр Колесов — владелец долей в 75 действующих компаниях Татарии. Основная часть относится к сфере розничной продажи автомобилей и группе «Кан авто», в том числе выступавшей поставщиками по госконтрактам. Также в его активе компании из сферы техобслуживания и ремонта автотранспортных средств, недвижимости, ресторанного бизнеса, страховые брокеры. Занимается Колесов-младший и разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина.
Какие, однако, талантливые бизнесмены в родне у топ-менеджеров госкорпорации «Ростех», и охват активов впечатляет. Не зря же в рейтинг Forbes-2019 самых богатых чиновников и депутатов России наравне с главой Татарии Рустамом Миннихановым входила член фракции «Единой России» в Госсовете Анастасия Колесова.