Что общего между мигрантами, мэрией Москвы, главой Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерием Фадеевым и Ксенией Собчак? Как оказалось, связующим для них всех звеном могут стать надписи в метро.

Иван Шилов ИА REGNUM Московское метро

Kremlin.ru Валерий Фадеев

Началось с того, что глава СПЧ попросил столичную мэрию убрать из московской подземки указатели на узбекском и таджикском языках. Свою позицию правозащитник аргументировал имеющимися, на его взгляд, нарушениями законодательства.

«Как представляется, такое решение противоречит положениям Федерального закона от 1 июня 2005 года №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», а также п. 44 Типовых правил пользования метрополитеном (утв. приказом Минтранса России от 26 октября 2018 года №386). Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — приводит телеграм-канал «Readovka» выдержку из письма Фадеева, адресованного мэру Москвы Сергею Собянину.

Поскольку к любым событиям с межнациональной подоплекой в последнее время общество питает повышенный интерес, телеграм-каналы живо заинтересовались этим заявлением. Часть российского сегмента Telegram встала на сторону главы СПЧ, аргументируя свою позицию тем, что мигрантов нужно интегрировать в российское общество, а не стимулировать этнические анклавы, чему, по их мнению, способствует распространение в общественном транспорте надписей на языках стран Туркестана. Их оппоненты приводили иные доводы, высказывая сомнения, что простые таблички на иностранном языке могут хоть каким-то образом повлиять на межэтническую стабильность в столичном регионе. Но, что примечательно, и в том, и в другом лагере сторонники и противники Фадеева вели спор посредством аргументов, соблюдая рамки приличия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Так продолжалось до тех пор, пока к беседе не подключилась, как она сама себя провозгласила, «светская львица» Ксения Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она, как и некоторые другие, подвергла критике позицию главы СПЧ. Вот только сделано это было в такой грубой форме, что многие участники дискуссии оказались попросту шокированы подобными высказываниями. Первым же словом, обращённым к Фадееву в публикации, оказалось нецензурное ругательство. После такого вступления последовал весьма сумбурный, порой лишенный логической последовательности текст, стилистически весьма напоминающий комментарии школьников в соцсетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Вы с реальностью вообще на каком поводке находитесь? Обожаю. Даже я, не спускаясь в метро, в курсе, что таблички эти сняли уже давно. То есть ок, вы в ноябре об этом УЖЕ говорили, но вы бы тогда отследили собственную боль. А то тогда пальцем погрозили, сейчас пальцем погрозили, и выставили себя в итоге человеком, который не умеет в матчасть. Ну как-то не по статусу совсем, не солидно. Ну и про вывеску на чужом языке, которая нарушает права россиян, просто стыд и позор. Что будете делать с вывесками на английском языке, уважаемый? Нет ответа? Ответа нет», — написала «Кровавая барыня».

Не исключено, что в черепной коробке Собчак подобная манера общения олицетворяет смесь бунтарства и отваги. Вот только подавляющая часть сообществ Telegram восприняли «писанину» Ксении иначе.

«Ещё раз касаемо Собчак и ее нападок на Фадеева. Ксения, которая, как типичная базарная торговка, набросилась на главу СПЧ, в очередной раз подтвердила интеллектуальный и культурный уровень самопровозглашенной российской элиты. Хамство, полнейшее незнание матчасти и запредельное самомнение являются отличительной чертой той когорты, к которой себя причисляет Ксения Анатольевна», — дал оценку публикации в «Кровавой барыне» телеграм-канал «Старше Эдды».

Продолжая развивать мысль, автор публикации заявил, что в глазах таких людей основная часть жителей России представляется быдлом, которое им приходится терпеть в силу того, что население создает материальные блага. Самое же неприятное для этой псевдоэлиты то, что «безликая масса» иногда позволяет себе открывать рот, вызывая тем самым страшное негодовал и гнев, застилающий разум, путающий мысли и отвлекающий от дел, возмущается ТГ-канал.

«Совсем недавно Ксению уже ловили на подлом и мерзком вранье (помните аварию в Сочи, когда погиб человек, а Ксения Анатольевна спокойно перешагнула через остывающий труп и помчалась в Москву). Потом Ксюша, конечно, картинно заламывала руки и рассказывала, какую страшную травму она получила. На видео из аэропорта Сочи госпожа Собчак бодро подошла к стойке регистрации и никаких травм у неё не было, хотя может ноготь на мизинце и правда сломала», — написал «Старше Эдды».

Одними оценками в адрес Собчак ТГ-канал не ограничился. Его автор заявил, что «Кровавая барыня» соврала, написав об отсутствии в московском метро табличек на узбекском и таджикском языках. Якобы эти указатели никто не демонтировал, и они продолжают висеть в столичной подземке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция метро «Авиамоторная»

«Теперь очередное враньё про таблички в метро на таджикском (том самом метро, куда Ксения, по её же словам, не спускается). Таблички на месте, что бы и какими бы словами ни писала «Кровавая барыня» в своём ТГ. Неужели она и её заказчики не понимают, что ложь вскрывается элементарно, достаточно человеку со смартфоном спуститься в подземку? Возвращаясь к мысли, высказанной в начале поста. Эти люди не то что не понимают. Они уверены в том, что для быдлмассы и так сойдёт, тратить своё личное время и вступать в нормальную дискуссию подобные люди не считают нужным, потому можно писать любую чушь и ложь, на Олимпе крики возмущённой толпы (по их мнению) не слышны», — заявил «Старше Эдды».

О том, что указатели на иностранных языках все еще остаются внутри метро, указал и телеграм-канал «Readovka». В доказательство авторы приложили видео из столичного метрополитена.

«Ксения Собчак соврала, наехав на СПЧ по поводу указателей на таджикском и узбекском языках в московском метро. Как выяснила Readovka, они по-прежнему висят, хотя Собчак пишет, что они «давно сняты», — отметил ТГ-канал.

Это заявление также подтвердил телеграм-канал «Marina Akhmedova». Наряду с опровержением поста в «Кровавой барыне» его автор посоветовал Собчак почаще пользоваться общественным транспортом, чтобы лучше понимать население и создавать меньше угроз на дорогах.

«Друзья, прощу прощения, но, преодолевая приступ отвращения, мне снова придется написать тут эту фамилию — Собчак. Дело в том, что женщина написала абсолютно хамский комментарий в адрес Фадеева по поводу табличек на узбекском и таджикском языках в московском метро. Какую-то ересь о том, что он просто не знает — их сняли, и дальше следовал вопрос в пространство от того же лица — а что Фадеев, «не умеющий в матчасть», будет делать с табличками на английском языке. Позиция Совета по правам человека простая. С табличками на английском мы не будем делать ничего, поскольку английский язык признан международным, например, ООН, а таджикский и узбекский — пока, к сожалению, нет», — написал ТГ-канал «Marina Akhmedova».