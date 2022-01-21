Республиканец Джим Бэнкс предложил провести реформу визовой программы H-1B, чтобы положить конец эксплуатации иностранных программистов крупными технологическими компаниями, которые среди прочего за счет дешевой рабочей силы снижают заработную плату американских технических работников.

Иван Шилов, ИА REGNUM IT

Wikipedia.org Джим Бэнкс- Председатель Республиканского исследовательского комитета.

Законопроект American Tech Workforce Act of 2021 основан на идее экс-президента США Дональда Трампа о реформации процесса найма высококвалифицированных работников. Предлагается установить минимальный уровень заработной платы для получателей визы H-1B, равный заработной плате американских работников, работающих в настоящее время на этой должности. Зарплата должна составлять как минимум $110 тысяч.

Также предлагается отменить программу Optional Practical Training (OPT), в рамках которой иностранные студенты могут до трех лет работать в США в технических и научных областях. Утверждается, что это позволяет компаниям экономить на кадрах.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Это давно назрело. Американские IТ-работники годами вытесняются компаниями, нанимающими по визе H1B. Это несправедливо, и с этим больше нельзя мириться», — пишет calicat10.

kirainet Программист

«Я владею небольшой консалтинговой фирмой в области информационных технологий. Мы предлагаем работу только гражданам США. И нас уничтожают на тендерах огромные фирмы, которые специализируются на H1-B «сотрудниках». Я уже давно перестал надеяться, что мое правительство поможет мне. Слишком много денег в слишком многих карманах», — рассказывает casualfnobserver.

«Эти рабочие места не вернутся. ИТ-отделы уже давно переведены в Бангалор», — отвечает sillyg0p2o24.

«Меня только что уволили, потому что существовала офшорная модель, и руководство подтолкнуло всех к офшору. Необходимо проверить такие компании, как Accenture, Wipro, Infosys, IBM и др. Они получают американские контракты, но все отдают на аутсорсинг. Аутсорсинг мешает нам развиваться», — указывает davidgreen001.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Офшор

«Согласен на 100 процентов. На самом деле, многие из иностранных технических работников — не более чем тело в кресле. Очень мало навыков. Поверьте мне, я знаю это на собственном опыте», — комментирует 🇺🇸SunSword.

«Мне приходилось иметь дело со многими из иностранцев. Языковой барьер — это костыль, который они используют. Они работают несколько месяцев, а потом, как только дело доходит до проекта, вы понимаете, что они не те, за кого себя выдают (иногда это не так, но редко). И все это потому, что вы можете нанять двух или трёх из них по сравнению с одним американцем. Они разрушили индустрию», — жалуется Spalding.

«Да, я работаю в IТ. Как вы думаете, почему, когда они увольняют IТ-работников, они заставляют уволенных сначала «обучать» иностранцев. Я работал в крупной компании по производству инструментов. Когда их купила другая компания, все шло именно так. Люди в Индии ничего не понимали, и их обучали наши. Заставляет задуматься, почему каждый день происходят утечки данных», — отмечает BretBaier'sHair.

«Виноваты руководители технологических компаний и их индийские друзья. Именно деловая жадность на самом верху стала причиной проблемы. Знаю это на личном опыте в 90-х и начале 2000-х», — делится 4Randy.

«Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, чего добиваются технологические компании. Они (как и держатели акций) пытаются заработать больше денег для себя. Они обвиняют Америку в том, что у нее нет навыков. Конечно, они правы. Вряд ли кто-то может позволить себе высшее образование из-за непомерно высоких цен. Сделайте Америку великой, ограничив визы H1B, и начните повышать квалификацию американцев. Это не политика, это жизнь Америки», — указывает nj_mike.

Напомним, что Трамп подписал распоряжение о приостановке до 31 декабря 2020 года выдачи рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J.

После этого руководители крупнейших американских корпораций Apple и Google выразили свое «разочарование» решением администрации США о приостановке выдачи мигрантам ряда категорий трудовых виз.