Заявление заместителя председателя Европарламента Николы Бер о том, что она выступает за полный бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, потому что китайские власти якобы нарушают права человека, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

«Все-таки Европарламент абсолютно бесполезная, я бы даже сказала, вредная организация. Она принимает глупые, идиотские решения, которые только разжигают распри между странами. А такая великая страна, как Китай, легко переживёт этот полный идиотизм», — считает Vera F.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европарламент способен так всё опошлить, что не находится желающих поддержать его решение. Граждане убеждены, что структура попросту работает против Китая и использует против него самые грязные меры.

«Европарламент — это сварливая баба, всё время старается всех перессорить. Наверное, руководителю пора уже на пенсию, потому что ему ничего уже в этом мире, судя по всему, не нравится. Европарламент вечно до чего-то докапывается. Достал уже», — написала Валентина К.

Guilhem Vellut Европейский парламент

Некоторые комментаторы отмечают, что Китай вообще, судя по всему, не переживает из-за позиции Европарламента.

«Европарламенту большой флаг в руки. Пекин им уже ответил за этот призыв, китайцам пофиг на их выходки. Повыпендриваются и поедут как миленькие. Куда они денутся, китайские деньги вовсю крутятся в европейской экономике», — отмечает Лариса Д.

Часть людей полагает, что призыв к полному бойкоту позволит узнать, кто занимается самостоятельной политикой, а кто является лишь марионеткой США и Западной Европы.

«По тому, кто согласится на полный бойкот Олимпиады в Китае, можно будет судить, кто полностью лёг под управление из США, а кто ещё сохранил хотя бы какую-то форму независимости. Ждём-с», — пишет Jurij O.

Ряд пользователей указывает на то, что Олимпиада и так уже погрязла в политических скандалах, спортсменам просто не дают заниматься непосредственно соревнованиями, а заставляют всячески лить грязь друг на друга по политическим признакам.

«Европарламент, Олимпиада — это спорт, а не политика! Вы и так всё в своей грязной политике измазали, пусть молодежь хотя бы занимается спортом, соревнуется, живёт нормальной жизнью. На пенсию иди, Европарламент, твое время вышло», — указывает Надежда И.

(сс) N509FZ Часы в Пекине, отсчитывающе время оставшееся до начала Зимних Олимпийских игр

Отдельные комментаторы отмечают, что Америка делает упор в борьбе с Россией и Китаем на спорт, потому что именно здесь ярко видны для всего остального мира победы наших стран.

«Скажем, в России, Азербайджане и Китае, где спорт — целая философия жизни, стали расти результаты, и американцы вместе с ЕС уже далеко не первые в соревнованиях. Так что, я думаю, они будут, как всегда, действовать хитростями, в том числе и такими. Им очень нужно подвинуть наши страны с первых позиций, потому что тогда им придётся плестись в хвосте», — поделилась своим мнением Алёна Б.

Напомним, 8 декабря заместитель председателя Европарламента Никола Бер заявила в интервью медиагруппе Funke о том, что выступает за полный бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, потому что китайские власти якобы нарушают права человека.