Заявление заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о том, что США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 9 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

«Интересно, у США есть ещё проблемы, кроме отсутствия фантазии на тему того, как насолить России?» — интересуется Aglaia K.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие американские угрозы уже давно не воспринимаются как нечто страшное и то, чего следует избегать. Скорее даже наоборот, санкции США позволяют российской власти оторваться от мечтаний о западных благах и начать заниматься внутренними проблемами.

«Вполне возможно, что станет многое сложнее и даже хуже, но когда Россия и народ жили без трудностей? Что-что, а приспосабливаться и не жировать мы умеем. Нам не привыкать», — считает Игорь С.

Некоторые комментаторы отмечают, что изоляция российской экономики от мировой будет стоить дорого для этого самого мира, потому что Россия — один из крупнейших экспортёров энергоресурсов за рубеж.

«Да они бы уже сто раз нас от мировой финансовой системы изолировали, да не получится это никак сделать. Как они будут у России газ и нефть покупать? За рубли, что ли? Ну, хозяин — барин, как говорится, мы же не против», — написал Валентин С.

Часть людей полагает, что вслед за изолированной Россией потянутся и другие страны, нежелающие больше находиться под американским гнётом.

«Да перевести надо с ними расчёт за газ в рубли или, не дай бог, в золото, и будет тогда полный крах их бумажной экономики. Тогда ведь за Россией и другие страны потянутся, тот же Китай», — отмечает Ирина З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ряд пользователей указывает на то, что, выбив российскую опору, эта самая мировая финансовая система может начать просто рушиться.

«Ага, ещё Китай пусть отрежут, потом Индию… они уже не знают, как свой доллар спасать. Всё рушится, уходит земля из-под ног, но Запад делает вид, что у него всё под контролем, а Америке убеждена в том, что она до сих пор гегемон», — указывает Elena D.

Нашлись и те, кто убеждены, что Америка называют эту финансовую систему мировой, хотя на самом деле она является американской, но на горизонте уже появился мощный китайский оппонент, готовый подвинуть США с их пьедестала.

«Опоздали, неактуально! Сейчас России это не так уж и страшно! Мы свою уже систему альтернативную успели разработать, причём уже давно. А вот сам Запад сильно пострадает, и доллар могут основательно утопить такими хирургическими операциями по вырыванию российской экономики из мировой финансовой системы. На пустое место придёт юань, и Китай будет только рад антироссийским санкциям по итогу», — пишет Татьяна Ф.

Напомним, 7 декабря заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила во время слушаний в Сенате, что США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину.