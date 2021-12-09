Угроза войны между США и Китаем из-за Тайваня стала предметом нарастающего беспокойства в Вашингтоне. Согласно сенатору Марку Рубио от штата Флорида, война с Китаем является вопросом стратегического финансового сдерживания.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Марко Рубио

«Китай понимает, что военные действия на Тайване обойдутся им очень дорого. Причина, по которой они еще этого не сделали, заключается в том, что они верят, что цена военного вмешательство на Тайвань будет больше любой выгоды», — заявил Рубио в интервью Fox News

«Мы должны удостовериться, что баланс сил останется таким же. В тот день, когда выгода вторжения на Тайвань перевесит цену последствий, Китай с большой вероятностью осуществит давно задуманное», — добавил политик.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«США нужно защищать Тайвань, потому что все телевизоры, которые продает Walmart, сделаны там. И многие компьютеры и чипы, используемые в американских автомобилях», — пишет johhnycanuck.

«Я не согласен, я думаю, что есть другой путь, и это — ядерное оружие. Никто из нас не хочет ядерной войны, но это был бы лучший способ дать Тайваню наилучшие шансы на постоянное сохранение своей собственной страны. О, и нам нужно положить конец нелепой политике «одного Китая». Представьте, если бы Великобритания решила, что США все еще являются частью содружества», — отмечает alexcody.

«Китай не хочет уничтожить Тайвань. Они хотят получить все их производство», — указывает 4corners44.

«Кому нужна война с КПК. Простое решение — отправить Тайваню 10 ядерных ракет. Затем, если материковый Китай вторгнется, просто выпустить псов войны, чтобы уничтожить 20−30 военных, промышленных и гражданских объектов в Китае. Уничтожить их политическую, военную и промышленную инфраструктуру. Просто позвольте тайваньцам заплатить свою цену за любую попытку вторжения КПК. После этого у нашей промышленности не будет выбора, кроме как развиваться на родине, поскольку Китай будет превращен в руины», — считает CanYouHandletheTruth806.

«Политики находятся в постели с большим бизнесом, а большой бизнес находится в постели с Китаем. Развестись с Китаем невозможно, и они это знают. Если люди не заберут нашу страну из рук алчных политиков, через 10 лет мы все будем говорить на китайском языке. И республиканцы, и демократы коррумпированы. Да, это касается и Рубио», — комментирует jb13barmy.

«У США нет другого выбора, кроме как защищать Тайвань от нападения Китая. Неспособность сделать это означала бы конец Соединенных Штатов как мировой державы. Другие страны, которые боятся, следят за тем, как отреагируют США», — размышляет dudman.

«Вот все, что вам нужно знать. Китай может без особого сопротивления вторгнуться на Тайвань, а наш большой, жесткий президент, Госдеп и минобороны будут сидеть сложа руки и ничего не делать. Если бы они больше заботились о нашей стране, чем о своих пенсиях, они бы подали в отставку в знак протеста», — категоричен thunder333315.

«Причина, по которой Китай не вторгается в Тайвань, заключается в том, что полномасштабная война повредит им больше, чем нам. У Китая большая сухопутная армия, проблема в том, что ее придется перебрасывать по морю или воздуху. Союзные ВВС и ВМС быстро справились бы с ними. Китайцы будут воевать не только с США. Вся торговля с Китаем была бы прекращена, и мы начали бы производить собственную продукцию. Мы понесем финансовый удар, но не такой, как Китай», — объясняет DCFlowers.

«Китай и Россия знают, что у нас сейчас очень слабый президент. Они также знают, что в 2024 году ситуация изменится. Они будут максимально использовать это окно возможностей», — предполагает hardtofindanamenotalreadytaken.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Мы открываем пять баз на Филиппинах, строим новые базы в Австралии, строим еще одну большую взлетно-посадочную полосу на Филиппинах. Тем временем Индия, Япония, Филиппины, Вьетнам, Австралия увеличивают размеры своих военно-морских сил; кроме того, НАТО одобрило расширение присутствия своих военных в регионе. США не будут одиноки в этом», — уверен DCFlowers.

«90% полупроводников поставляется из Тайваня. Без него мы даже не сможем производить технологии, чтобы поддерживать наши вооруженные силы на должном уровне. Как вы думаете, у кого будет больше экономической мощи? Это необходимо во всех сферах нашей жизни. Дело в том, что Байден и демократы уже продались Китаю. Китай заберет Тайвань, а Россия — Украину. Джо ничего не сделает», — пишет AmericaDiedJan20,2021.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание военного присутствия Китая около Тайваня можно рассматривать как «репетицию» будущих планов страны.

U. S. Central Command Ллойд Джеймс Остин III

Прежде США заявили, что действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе. Такое утверждение содержится в совместном заявлении по итогам переговоров США и ЕС на высоком уровне в рамках диалога по КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как 23 ноября американский ракетный эсминец USS Milius (DDG 69) проследовал через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая, официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Китай намерен и дальше решительно бороться с безответственными действиями США в регионе и такими же безответственными заявлениями по Тайваню и Южно-Китайскому морю.