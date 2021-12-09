Новому канцлеру Германии Олафу Шольцу следует обеспечить России «холодный душ», полагает украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Об этом украинский дипломат заявил в интервью газете Berliner Zeitung. Дипломатия Шольца, надеется Мельник, поможет «предотвратить новую войну в Европе» и освободить «от оккупации» Крым и Донбасс. Ещё одна надежда Киева — на скорый «нормандский саммит» в Берлине.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница нам поможет!

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Заявление украинского дипломата обсудили в телеграм-канале «Новое издание» и на YouTube-канале Klymenko Time. Многие обратили внимание на слова Мельника о «холодном душе» для РФ. Иные добавили, что поведение украинского дипломата позорит страну.

«Холодный будет скоро, но не в стране с газом», — отреагировал Evgeniy V.

«А если Россия устроит проветривание в Европе — высквозит на *рен пол-Европы», — добавил Сергей.

«Посол Украины в Германии уже так на*рал на голову правительству Германии, что лучше его вообще отозвать и извиниться, что назначили туда послом человека со справкой. Стыдно безумно, что такие… представляют страну», — пишет «Kіевлянинъ».

"С такими ценами на свет холодных душ зимой принимать будут украинцы», — добавил Roman.

«М-да… субъектность страны прямо так и выпирает», — пишет Sergey K.

«Холодный душ может быть у немцев из-за проблем с газом, так что из-за Украины никто не будет портить отношения на ровном месте с главным поставщиком газа», — написал Серёня.

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«Холодный душ — это как? Газ отключить?» — смеется Nik R.

«Такое впечатление, что этот посол искренне верит в то, что правительство Германии существует исключительно для реализации его хотелок», — иронизирует Alonso.

«Тепло ему там в Германии сидеть…» — отреагировал «Вайгач Остров».

«Это как? Немцы должны отказаться от «агрессивного» российского газа и принимать холодный душ?» — пошутил Dima N.

«Отлично, что у Германии есть такая счастливая возможность ежедневно видеть, какой прекрасный партнер государство Украина. Он причем уверен, что действует блестяще. Что его просто терпят из соображений конъюнктуры, он не понимает», — отметил Михаил М.

«Не знаю, чего там немцы покажут России, а вот в Украине нынешней зимой очень даже может случиться, что душ будет холодным», — пишет «Юс Пил».

«Не прошло и суток после вступления Шольца в должность! Молодцы МИД Украины, не обманули моих ожиданий!» — шутит Александра Ю.

«Украине перекрыть поставки газа, топлива, продуктов. Как запоют?» — спросил DeDMaT.

«Вскормленные подлецы в своей беспомощности требуют от своих хозяев, чтобы те за них все порешали», — пишет Aleksandr.

Germany.mfa.gov Андрей Мельник

«Шакал снова просит у барина защиты?» — поинтересовался Alex S.

«Он в курсе, что холодный душ закаляет, т. е. укрепляет здоровье», — добавил Валерий Б.

«Дяденьки, а вы бы не могли погрозить России пальчиком??? Ну, пожалуйста…» — отреагировал Андрей Х.

«Как это недоразумение не выдворили из Германии? Или просто смотрят на него, как на больного или клоуна, и не обращают внимания? Дипломатическая культура Украины упала до уровня дурки. И вся страна стала такой», — подытожила Ольга Б.