Вашингтон может начать давить на Киев, дабы принудить украинскую сторону к уступкам в вопросе автономии Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 9 декабря сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американских властных кругах.

Клод Верлинд. Марионетки

По информации источника, «США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке».

Также сообщается, что президент США Джо Байден намерен «побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины». Отмечается, что при этом не должно создаваться впечатление, что это является уступкой президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Информацию обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое издание». Многие отметили, что Киеву невыгодно прекращать войну в Донбассе. Иные также добавили, что если бы США что-то нужно было, они бы от Украины этого давно бы уже добились. Были и те, кто отметил, что вряд ли Донбасс согласится на автономию в составе Украины.

«Так-то это в Минских соглашениях записано», — отметил Denis U.

«На автономию никто уже не согласится!!! Всё, поезд ушёл», — добавил Алексий777.

«Совершенно верно. Часть Донецкой и Луганской областей уже уплыли навсегда. Тем более там больше половины населения — граждане РФ. С такой галичанской политикой пусть думают, как другие области не потерять», — ответил Алексию777 «Kіевлянинъ».

Andrew Butko День Победы в Донецке. 2014

"Хотели бы, давно бы надавили», — считает Max.

«Это сильно, «незалежність» (независимость. — О. П.), она такая», — смеется LV.

«Если США реально захотят что-то сделать в своих интересах, они это сделают. Изыщут необходимые ресурсы. Если дело не сдвинется, значит, они просто не хотели», — считает Лизанька.

«Никто ничего делать не будет. Это никому не нужно. ОП (офису президента Украины. — О. П.) это не нужно, потому что те люди за них никогда не проголосуют. И Москве не надо, потому, что она уже свой выбор сделала и начала интегрировать ЛДНР, запуская производства и закачивая туда деньги. Если бы в Кремле допускали возможность возвращения Донбасса на Украину, то никакого бюджета развития на 12 миллиардов долларов бы Донбассу не выделили», — написал Герман.

«А куда же потом девать всех «воинов света» (участников гражданской войны в Донбассе — ВСУ и карательные батальоны. — О. П.), Польша небезразмерная. Где же они харчеваться будут?» — задался вопросом Серж Ч.

«Украина — колония, она давно потеряла свою независимость», — отреагировал Ab7inth.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

«Конечно же, конфликт в Донбассе украинским политикам нужен как воздух. Такой выгодный бизнес должен продолжаться вечно», — отметил Игорь Г.

«США постоянно обвиняли Россию в том, что она не выполняет Минские соглашения. А после общения Путина и Байдена в Штатах пишут, что США могут надавить на Украину, чтобы та предоставила автономный статус ОРДЛО (республикам Донбасса, которые на Украине называют «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», сокращенно ОРДЛО. — О. П.). То есть особый статус не предоставляет Украина, но соглашения не выполняет Россия. И теперь США будут давить на Украину, чтобы, надо полагать, Россия выполнила Минские соглашения», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: США не знают, перейдет ли конфликт на Украине в активную фазу — Госдеп