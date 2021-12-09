Соединённые Штаты Америки на текущей неделе завершат поставки Киеву стрелкового оружия и боеприпасов — последней партии вооружений, запланированной на 2021 год. Об этом 8 декабря сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Американский чиновник также добавил, что в Пентагон не поступали другие решения, связанные с необходимостью помогать украинской стороне до конца 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов 112.ua, «Первый независимый», а также Klymenko Time. Многих возмутило то, что США «накачивают» Украину оружием, допуская мысли о том, что пока дело идет не к миру.

«Видно, кому больше всего нужна война», — отреагировал Nikholas.

«Ну вот… Теперь будет чем и дальше людей на неподконтрольных территориях расстреливать (в ДНР и ЛНР. — М. Р.). Про то, что там гибнут мирные жители и рушатся жилые дома от крупнокалиберных снарядов…, на Украине не показывают. То, что Великобритании и США на эти смерти наплевать, понятно. Но почему Зе (Зеленскому. — М. Р.) стало на это тоже наплевать?» — не понимает Nadeshda К.

«Сволочи. Одной рукой лезут в урегулирование конфликта, а другой — поставляют оружие?!» — задалась вопросом Наталья.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Значит, ещё постреляем…» — задумалась Svetlana.

«Вот кто хочет, чтобы на Украине война длилась вечно, при этом рассказывая, что они миротворцы. Это не помощь, а дальнейшее развязывание войны, мне одно непонятно: почему слово «помощь» пишут не в кавычках», — недоумевает Денис.

«Накачивают… [американцы] оружием, готовятся воевать до последнего украинца», — добавил Евгений.

«Ну посмотрим, что из наступающих выйдет, одни накаченные… [американским] оружием в 2008 году наступали», — напомнил об опыте Грузии Victor.

«Ну не рабочие места же создавать америкосам для нашего народа и поднимать нашу экономику, взращивая себе конкурента? Они предпочитают войнушки чужими руками», — подытожил Sergey P.

President.gov.ua Каратели, погибшие на войне в Донбассе

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Напомним, 8 декабря президент США Джо Байден заявил о том, что отправки американского контингента на Украину не планируется, даже при том что действия Российской Федерации близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство.