Британия выделит ещё один миллиард фунтов на поддержку Украины. Об этом 8 декабря сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

«Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. После моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардf фунтов», — написал украинский президент.

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time и «Новое издание». Многие задались вопросом, каким образом Украина будет рассчитываться за эту «помощь».

«Как всегда? кредит?» — поинтересовался Константин.

«А вот и отступные за что-то подкатили. Ну или хотя бы обещание отступных. Ну или обещание отступного кредита», — добавила Лизанька.

«Скоро станем официальной колонией Британии. Что Зеленский делает?» — недоумевает Вячеслав.

«Бритты и бесплатно?! Не верю», — отреагировал sunwind.

«Пусть оставят Украину в покое!!! Не нужны нам их деньги!» — пишет Владимир.

«Перевожу слова Зеленского — я выпросил 1 млрд денег. Отдавать будете вы. Красавчик, а не побирушка», — написала Татьяна.

«Интересно, что клоун взамен отдал: или госпредприятия, или земли под базы», — задумался Vinni.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Сколько можно брать эти кредиты, пусть… расскажет о меморандуме с МВФ, где последний требует установить на коммуналку рыночные цены… Так что скоро придется заплатить до фига», — добавил Граф Монте-Кристо.

«Нам что Штаты, что бритты… легче не будет. Только копейки, которые разворуют, пустые обещания и нескончаемая война», — отметил Victor.

«С миру по нитке — голому на трусы. Кто отдавать назад будет эти отличные новости, г-н президент?» — задался вопросом ИN.

«А под какие проценты эта помощь? Не могу найти информацию. Или этот кредит беспроцентный с условием, что потратят на британские товары?» — не понимает Александр.

«Да сколько же можно позориться?» — посетовала Света.

«Новый кредит для наших детей…» — добавил Arthur.

«Стыдно должно быть за то, что клянчит деньги у всего мира… А оно, наоборот, сидит довольное», — отметил Saymon H.

«Эти… таки заставят Украину воевать, ибо долги она отдать не сможет. Никогда!» — написал Алексей.

President.gov.ua Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский

«Не для Украины, а для некоторых граждан», — подчеркнул Offspring.

«Британия никак не успокоится», — отреагировала Masha.

«Уже становится страшно. Что опять отдадим колонизаторам?» — поинтересовался Sergey P.

Напомним, позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter написал, что выделенные Британией средства направят «на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики».