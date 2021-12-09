8 декабря в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность», основной темой которого стала проблема преемственности истории и сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM Модест Колеров. Кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM. Круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». 08.12.2021

Во вступительном слове кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров охарактеризовал наступающую череду 80-летних юбилеев событий Великой Отечественной как время передачи эстафеты исторической памяти, требующее предельного сосредоточения памяти о прошедших войну предках и максимальной защиты исторического наследия от угроз лжи, беспамятства и прямых враждебных действий.

Доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко начал свое выступление с упоминания недавней публикации в германской газете Die Welt, «объяснявшей» провал нацистского наступления на Москву осенью 1941 года распутицей.

ИА REGNUM Владимир Павленко(справа). Доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM. Круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». 08.12.2021

Павленко выразил мысль, что пока в нашей стране не начнут уважать подвиг предков и не прекратят, например, драпировать Мавзолей Ленина, все призывы к недопущению зарубежных фальсификаций нашей истории не возымеют никакого положительного эффекта.

«Зеленый свет чужим фальсификациям открываем мы сами нашими фальсификациями, крупнейшая из которых — отрицание роли Коммунистической партии и советской власти в великой Победе», — заявил Павленко.

Он подчеркнул, что если бы не Октябрьская революция, то Россия стараниями Временного правительства прекратила бы существование еще к исходу 1910-х годов.

Говоря о роли Московской битвы, Павленко указал на ее положительное влияние на образование Антигитлеровской коалиции, процесс создания которой после начала контрнаступления Красной армии под Москвой перешел в организационную плоскость. Также он обратил внимание на подрыв боевого духа германских войск и их убежденности в собственном превосходстве, для иллюстрации этого подрыва упомянув, что солдаты вермахта удостоили учрежденную руководством нацистской Германии медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941−1942» «почетного» прозвания «мороженое мясо».

Особое место в своем докладе Павленко уделил наследию недобитых нацистов и угрозе фашистского реванша, признаки которого содержат все нынешние основные мировые процессы, «от демагогии устойчивого развития до ковидошизофрении, всеобщей вакцинации и куаризации». Также он отметил свободное распространение в России коллаборационистской литературы и почти полное отсутствие освещения 80-летней годовщины Московской битвы.

О явно не способствующей сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны политике телевидения в своем докладе сказал и кандидат политических наук, руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории Игорь Шишкин. Он обратил внимание, что на вроде бы специально созданном именно для сохранения памяти канале с говорящим названием «Победа» регулярно транслируются антисоветские русофобские поделки вроде одиозного сериала «Штрафбат», и в целом вещание этого канала явно направлено на насаждение мысли, что советский народ просто угодил в жернова схватки двух тоталитарных систем.

Шишкин связал необходимость передачи эстафеты исторической памяти с необходимостью почистить собственные «авгиевы конюшни», в частности, обратив внимание на ситуацию с пактом Молотова — Риббентропа, в отношении которого до сих пор остается в силе принятое в 1989 году Советом депутатов СССР осуждающее его постановление, хотя отдаление советской границы на запад в соответствии с пактом усложнило гитлеровцам задачу захвата Москвы.

ИА REGNUM Олег Назаров. Доктор доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк». Круглый стол «80 лет Московской битве: исторический подвиг и современность». 08.12.2021

Доктор доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк» Олег Назаров в своем докладе осветил тему восприятия Московской битвы глазами гитлеровцев. Отдельно Назаров остановился на роли пресловутой распутицы — сравнив ее описание в воспоминаниях наших и немецких участников Московской битвы, он подчеркнул, что грязь и бездорожье создавали трудности обеим сторонам, и Красная армия находилась даже в худшем положении, поскольку германские войска наступали, и даже крепко увязшая техника оставалась на контролируемой ими территории, тогда как советским войскам приходилось свою застрявшую технику либо оставлять врагу, либо уничтожать.

Назаров пришел к выводу, что в германских документах и нарративных источниках вполне прослеживается причина, по которой после успешного окружения массы советских войск под Вязьмой и Брянском силы вермахта не смогли взять Москву, и причина эта не в грязи, а в сопротивлении красноармейцев и в усилиях советского командования, прежде всего вызванного Сталиным из-под Ленинграда Георгия Жукова, по восстановлению целостного фронта.

Историк также отметил, что на втором этапе наступления на Москву, начавшемся в середине ноября, командующий германской группой армий «Центр» пустил в дело все свои силы вплоть до последних резервов, пошел по сути ва-банк, поскольку рассчитывал, что Красная армия не имеет большой глубины обороны и в целом находится в худшем положении. Позднее, уже в начале зимы, он совершил еще один просчет, когда не воспринял всерьез предостережения разведки о появлении свежих советских сил.

ИА REGNUM Владимир Литвиненко. Кандидат философских наук, доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ

Кандидат философских наук, доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ Владимир Литвиненко в своем докладе отметил, что нередко Московскую битву называют началом коренного перелома в войне, и назвал такую оценку неверной в связи с тем, что перелом в войне происходит тогда, когда одна из сторон лишается возможности осуществлять стратегические наступательные действия — тогда как события 1942 года показали, что такую возможность немцы вполне сохранили. Но вместе с тем Литвиненко высказал тезис о Московской битве как о событии, вызвавшем перелом в сознании участников войны.

Доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин в своем докладе осветил японские планы в отношении СССР в годы Великой Отечественной войны в свете интерпретации событий Второй мировой войны в современной Японии. Кошкин отметил, что сейчас с японской стороны нередко говорится о неколебимой верности Японии советско-японскому пакту о нейтралитете 1941 года и даже о том, что Советский Союз должен был благодарить Японию за то, что она не присоединилась к нацистской агрессии, что якобы и позволило отстоять Москву.

Историк напомнил о плане «Кантокуэн» по вторжению в СССР, который как раз разрабатывался в 1941 году. Также он сказал о японской «стратегии спелой хурмы», подразумевавшей вторжение в СССР в случае, если в советско-германском противостоянии наметятся признаки неотвратимого поражения Советского Союза, одним из которых японцы видели как раз падение Москвы — так что на деле именно победа Красной армии в битве под Москвой отвратила японское вторжение, а не японский «нейтралитет» позволил защитить советскую столицу.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса, политический обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в своем докладе выдвинул тезис, что главная идеологическая угроза для нынешней России заключается в антисоветизме, который прежде всего подрывает возможность народного единства и разрушает преемственность отечественной истории.

Антисоветизм в преломлении к Великой Отечественной войне выражается в попытках отделить от Победы советскую систему, Коммунистическую партию и Сталина. Проявлениями этой линии на символическом уровне являются драпировка Мавзолея, двуглавые орлы на мемориалах в честь героев Великой Отечественной войны, портреты Жукова с триколором и так далее.

Демурин отметил, что для противодействия выхолащиванию идеологических основ победы в Великой Отечественной войне следует бороться не только с общеполитическим антисоветским посылом, но и с формированием неправильного представления об общественной среде, в которой были воспитаны победители. Также он заявил о важности советской эпохи для нашего будущего как опыта построения справедливого общества.