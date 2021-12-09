Информация на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, согласно которой с 1 января 2022 года республика на полгода введёт продовольственное эмбарго для стран, применяющих против неё санкции, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 декабря в социальной сети Facebook.

Николай Новиков Картина «Картошка»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Значит, своего продовольствия хватает, да и другие дружественные страны могут начать экспорт в Белоруссию», — указывает Ирина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что белорусское руководство движется в правильном направлении, указывая зарвавшимся соседям на то, к чему приводит их гадкое поведение.

«Правильное решение. Пусть эти страны почувствуют свою «выгоду» от поспешных решений», — считает Александр Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что данное решение пойдёт на пользу национальному производителю и не позволит кормить зарубежного.

«Ну и нормально! Я в России не покупаю продукты из других стран, доверяю только нашему производителю, да и своих продуктов предостаточно. То же самое и в Белоруссии — там достаточно своих производств, способных покрыть спрос», — поделилась своим мнением Viktoriya S.

cegoh Продовольственное эмбарго

Часть людей полагает, что после такого решения Белоруссия прекратит поставки деликатесов в Российскую Федерацию, потому что сама доставала их из соседних западных стран.

«И никаких больше белорусских креветок, мидий, омаров, апельсинов и прочих даров морей и «плантаций Белоруссии»?! Как же мы теперь в России без белорусских деликатесов? У нас тут тоже эмбарго уже который год», — страдает Jurijus P.

«Вот теперь и настанет момент истины, а то столько было сплетен о том, что Белоруссия, покупая товары из Европы, всё это отправляла в Россию, переоформляя место производства. Давно уже введены санкции, в Белоруссии уже давно нет ряда товаров. Вот и увидим всю правду», — пишет Jurij S.

Ряд пользователей указывает на то, что, лишая собственных граждан права выбора, белорусское правительство лишь оказывает медвежью услугу: если с внутреннего белорусского рынка исчезнут иностранные конкуренты, то местным производителям не придётся больше заботиться о качестве производимой продукции.

«У России учатся? Кому от того хуже? Чужим странам или белорусским гражданам, которым придётся теперь питаться отечественными товарами, качество производства которых упадёт из-за того, что с рынка исчезнут иностранные товары? Сами-то во власти не страдают от «эмбаргов» — потребляют в кушанье все деликатесы, какие захотят», — подозревает Глас В.

Отдельные комментаторы отмечают, что в данная мера не может не сказаться на продовольственном рынке Белоруссии, но со временем республика сумеет адаптироваться к новым условиям и, вероятно, в будущем это заложит крепкий фундамент независимости республики от иностранных поставщиков.

Сельское хозяйство

«Первое время чуток трудновато будет. А потом как по маслу пойдёт производство своей продукции. Тем более что у Белоруссии и друзья есть, и трудолюбивый народ. Успеха!» — написала Тамара Г.

Напомним, 7 декабря на национальном правовом интернет-портале Белоруссии была опубликована информация, согласно которой с 1 января 2022 года республика на полгода введёт продовольственное эмбарго для стран, применяющих против неё санкции.