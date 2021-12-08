Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры на фоне нарастающего напряжения между двумя странами. Согласно заявлению Белого дома, Байден выразил «глубокую озабоченность» от лица США и европейских союзников по поводу наращивания Россией военной мощи вдоль украинской границы. Глава Белого дома также «ясно дал понять, что США и союзники предпримут решительные меры, в том числе экономические, в случае военной эскалации», говорится в заявлении. Администрация еще не разгласила детали конкретных экономических мер, но Fox News сообщает со ссылкой на источники, что Белый дом может рассматривать возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Цитата из видео kremlin.ru Российско-американские переговоры

США пока не заняли официальную позицию по этому вопросу, однако источники указывают, что любой шаг Соединенных Штатов в этом направлении Россия рассмотрит как акт экономической войны.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Несомненно, президент Путин в полном ужасе. По крайней мере Белый дом хочет, чтобы мы в это верили», — пишет Bobcat007.

«Почему Байден специально упомянул экономические санкции? Он должен был сказать что-то вроде: «Не сомневайтесь, наш ответ будет сильным и быстрым». Нужно сделать вид, что ты страшный, а не просто декларировать предложение!» — восклицает bhn753.

«О, Байден пригрозил Путину экономическими санкциями, а Путин поставляет Западной Европе 30% нефти и 37% природного газа. Польша получает 75% из России. Так было в 2017 году. Я уверен, что сегодня этот показатель выше. Кто пострадает больше от угроз Байдена? Путин перекрывает вентили, и Европа приходит в упадок. Пустые угрозы — это пустые угрозы. Пустые. Байден не может навредить Путину. И Байден, и Путин знают это», — подчеркивает bobby118.

«Я бы никогда не доверил Байдену ничего после того, как он бросил сотни американских граждан и союзников в Афганистане. Путин совсем не уважает Байдена», — пишет MrBigglesWorth096.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Это не наше дело. Говорим пока НАТО и позволяем Европе развивать свою собственную военную оборону. Конечно, это будет означать, что и без того огромные ставки подоходного налога и НДС резко возрастут для их граждан и корпораций ИЛИ им придется взять в руки мясной топор для своих программ социальных пособий. Не мы нуждаемся в них, а они в нас. Американский налогоплательщик должен прекратить субсидировать социальные программы Европы», — указывает hallowgabus.

«Именно такая политика привела к Второй мировой войне. Мы выиграли Холодную войну благодаря принципу «мир через силу». Слабость и капитуляция приведут к нашему уничтожению», — отвечает rumplestiltskin247.

«Согласен! Зачем пытаться решать проблемы других стран, если не можешь решить свои собственные?!!» — удивляется CEA.

«Путин поладил с Трампом, потому что они оба уважают влиятельных лидеров. Путин не уважает Байдена. И никто другой тоже», — подчеркивает orlfla.

«Президент Джо Байден — лучший американский президент, о котором Россия и Китай могли когда-либо мечтать», — иронизирует samiam60.

«Единственные санкции, которые Байден ввел до сих пор, были направлены против США — прекращение энергетической независимости и передача ее России», — уверен JustMyThoughts.

«Какие у Белого дома есть доказательства, что Байден не уснул во время 2-х часовых переговоров? Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств!!!» — шутит nullkommentar.

«К сожалению, один из них — лидер, а другой — Байден», — комментирует Americaisdoomed563.

Напомним, что ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президента России Владимира Путина не беспокоит Байден после того, как нынешняя американская администрация допустила«жалкое бегство» армии США из Афганистана с гибелью солдат и оставленной военной техникой на сумму $85 млрд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход. Армия США. Афганистан

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что беседа президентов России и США станет «нечестным матчем» для Вашингтона, поскольку Джо Байден оказался слишком слабым политиком. Российско-американский видеосаммит, в котором 7 декабря приняли участие президенты Владимир Путин и Джо Байден, занял два часа и пять минут.