



Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«В борьбе обретешь ты право свое», — выдающийся немецкий юрист Рудольф фон Йеринг (1812—1890), который трактовал право как юридически защищенный практический интерес человека, то есть защищенный правовыми средствами. —

Встреча студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана, их родителей и правозащитников с и.о. ректора университета Михаилом Гординым состоялась 6 декабря 2021 года. Молодым людям удалось добиться от Гордина обещания, что сегрегационный приказ о QR-кодах будет пересмотрен, а занятия смогут посещать все, вне зависимости от наличия или отсутствия прививок.

Читайте также: Студенты Бауманки будут бороться за отмену QR-кодов

В России появилось еще одно санитарно-распорядительное ведомство, называется оно Совет ректоров вузов Москвы и Московской области. Именно Совет ректоров принял решение рекомендовать вузам перейти в ноябре на смешанный формат обучения. Вузы взяли под козырек и приступили к исполнению. Поскольку любая российская власть, а, к сожалению, образовательная отнюдь не исключение, иначе как методами принуждения с обществом разговаривать не умеет, был рожден приказ, согласно которому нежелающим вакцинироваться ограничили доступ в учебные корпуса.

Сразу возникает вопрос, почему такие значимые решения принимает пусть и состоящая из руководителей образовательных учреждений, но все же НКО. Ответ на него прост и крайне нелицеприятен для Минобрнауки в целом и его главы Валерия Фалькова в частности. Министр образования и науки предпочел дистанцироваться от столь щекотливой темы. Нет, 2 ноября 2021 года был издан приказ, в котором руководителям подведомственных министерству вузов было поручено, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора, принять меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

Так что формально все правильно, у Совета ректоров есть такие полномочия, но по сути издевательство. Зачем обществу такое министерство, которое в непростой ситуации перекладывает ответственность на тех, чьей деятельности всячески обязано содействовать? Не обладая нужной квалификацией, юридическими кадрами, либо под гнетом санитарной диктатуры и груза свалившейся ответственности, но руководители вузов враз забыли и о российском законодательстве, а главное, о том, что преподаватели и студенты обладают такой же полнотой гражданских прав, что и господа ректоры.

Дальше, как водится, пошла писать губерния, справедливо рассудив, что приказ Минобрнауки наделил университеты высокой степенью полномочий и автономии в решении санитарно-эпидемиологических проблем, ректоры тут же закрутили гайки. В каких-то вузах педагоги и студенчество приняли волю начальства, где-то, например в Московской консерватории имени П. А. Чайковского с QR-сегрегацией категорически не согласились. Надо отдать должное администрации консерватории, там быстро поняли, что перегнули палку, и отменили ограничения.

Студенты Бауманки также посчитали, что приказ и. о ректора Гордина унижает их человеческое достоинство. Это не пустые слова, поскольку на протест против санитарной деспотии вышли в том числе и вакцинированные молодые люди. В беседах с ИА REGNUM ребята особо подчеркивали, что не являются антипрививочниками, на протест их толкнул волюнтаризм администрации вуза, которая пытается, не считаясь с обстоятельствами и последствиями, навязать неправомерное решение.

(сс) NVO МГТУ имени Н. Э. Баумана

Активная жизненная позиция молодежи, участие родителей, юристов и правозащитников, да чего уж греха таить, шаткие юридические основания, на которых зиждется приказ о допуске по QR-кодам и результатам ПЦР-тестов, принудили администрацию к диалогу. Только вот «принудить к миру» одно, а найти на подобной встрече конструктивный выход из тупика — дело иное. Вот и на встрече с проректором по правовой работе к общему знаменателю прийти не удалось. Вузовский юрист демонстрировал либо откровенную некомпетентность в порученных ему вопросах, либо такое же откровенное нежелание слушать оппонентов. Активистам и правозащитникам не оставалось ничего иного, как добиваться встречи с и.о. ректора университета Михаилом Гординым.

И.о. ректора оказался более восприимчив к мнению студентов, видимо, потому, что ему еще предстоит на открытых выборах избавиться от приставки и.о. Признаться, и здесь не обошлось без казусов. Очевидно понимая противоречивость своих решений, руководство вуза тщетно пыталось их защитить.

До того не раз заявлявший, что он является сторонником добровольной вакцинации, глава вуза отрицал, что его приказ не что иное, как принуждение к оной. Отказывался признавать, что составленное при его участии и им же подписанное распоряжение о недопуске в учебные корпуса тех, у кого нет QR-кода, ПЦР-теста или медотвода, ограничивает студентов в праве на получение образования.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

Кроме того, стороны разошлись во взглядах на ряд других вопросов, которые больше касаются внутренней жизни университета. Но, несмотря на разницу во взглядах, участникам переговоров все же удалось достичь компромисса. Михаил Гордин пообещал, что приказ будет пересмотрен и к началу сессии все студенты получат свободный доступ в учебные корпуса. Будем надеяться, что на этом инцидент исчерпан и господин Гордин сдержит публично данное слово.