Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в военном госпитале в городе Гори, объявил 7 декабря о том, что в знак протеста против произвола властей он отказывается от любого лечения. Обращение Саакашвили было размещено на его странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Крокодил». Многие критически оценили поведение Саакашвили, добавив, что таким образом бывший грузинский президент напоминает о себе.

«Просто он понимает, что его величество не от того и не в той профильной больнице лечат. Молодец», — с сарказмом написал Алексей Игоревич.

«В то время, как в мире медицинский кризис… [он] бьёт медицинское оборудование и морочит голову врачам. Только за это его уже надо судить», — отметил Дима Х.

Mod.gov.ge Военный госпиталь в Гори

«Назло бабушке отморожу уши», — добавил Baski.

«Почему хоть кому-то должно быть интересно, что там происходит с Саакашвили?!» — не понимает Андрей К.

«А от чего лечился-то? От переедания, поди?» — иронизирует Артем М.

«Протестуй — не протестуй, всё равно получишь… срок», — пишет Sergey P.

«Это ж надо… Президентом… был. Губернатором. Нет… мало ему. Да любой нормальный человек уже бы на островах на закаты смотрел, а этому… голодовки в тюремной больничке захотелось… А чё его к обычным зекам в нормальную хату не отправят? Ну вот правда… Избранные какие-то. Вроде и за дело по суду срок дали, а сидит, как король, носятся с ним…» — не выдержал Артем М.

«Насильно кормили йогуртами, теперь насильно будут лечить, чтобы не… [умер] от голода», — пошутил Neragul.

«Просто ему надо что-то валить в инфополе, иначе… [его] забудут через месяц, хотя нормальные люди о нем и не вспоминают!» — написал Yura D.

«Перестал жрать — не похудел. Перестал лечиться — не выздоровел. Лучше перестань думать, а то *рень всякая в голову лезет», — добавил Maiden.

«Та всем по*рен на этого шута, своих хватает», — пишет один из комментирующих.

«Кидок с Запада зачётный!» — с сарказмом отреагировал Сергей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Да сажайте этого афериста быстрее. Мир отдохнёт…» — не выдержал Игорь.

«Он просто понял, что безнадёжно болен, и жизнь потеряла смысл. Не быть ему больше губернатором Одессы», — написал Сергей.

«Так ещё смешней — причина, почему он объявил протест. Ему ограничили количество часов просмотра телевизора», — смеется Димон.

«Так может, в общую его. Там телек есть, да и лечить не принуждают», — иронизирует Владимир.

«Он что, туда лечиться поехал на шару?» — смеется Галина.

«Вот как-то совсем все равно, что там с ним», — подытожил Анжей А.

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