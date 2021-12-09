Выход из непростой ситуации предложил автор портала «20 идей» Дмитрий Давыдов. Он изучил зарубежный опыт и на его основе сформулировал ряд инициатив, достойных не только общественного интереса, но и внимания законодателей.

Vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

Почему российским судам с каждым годом труднее оставаться эффективными? Во-первых, виной тому валообразный, стремительный рост числа рассматриваемых дел. Согласно статистике Верховного суда, в 2012 году суды первой инстанции зарегистрировали порядка 3 980 360 дел и материалов, но спустя пять лет, в 2017 году цифра выросла до 5 821 4631. Во-вторых, за последние годы произошло резкое сокращение числа судей. С 2010 по 2018 год количество судей на 100 000 населения в России уменьшилось на 31,6%, следует из данных Европейской комиссии по эффективности правосудия (далее ЕКЭП). Причина на поверхности — невысокие зарплаты. По сведениям ЕКЭП, начинающий судья в России получает порядка 15 563 евро в год. В других странах, где уровень жизни схож с российским, доходы в этой сфере выше — 21 142 евро в год получает начинающий судья из Черногории, а его коллега из Румынии — 44 940 евро.

И это при том, что профессионализм судей из России в комиссии оценивают высоко, а по некоторым показателям, таким как уровень информатизации и скорость рассмотрения гражданских дел, наша страна среди лидеров.

«Очевидно, что система судопроизводства в России нуждается в улучшении, и при этом имеет все основания стать одной из лучших по всем показателям», — уверен автор проекта.

Давыдов предлагает начать изменения в судах с повышения зарплат всем судьям и секретарям — на 30%. Кроме того, запустить систему премирования за сверхурочную работу в будние дни и работу в выходные дни с целью разрешить дело в максимально короткие сроки. Также оцениваться должны при выдаче премии качество правосудия, квалификация судьи и число дел, которые рассматривались на иностранном языке. Деньги на прибавку и премии можно найти, повысив штрафы для правонарушителей (по этой теме на портале опубликованы отдельные идеи), а также за счёт повышения судебных пошлин, которые сейчас ниже, чем в других странах с сопоставимым уровнем жизни.

Вторым предложением стала практика «ночных судов», активно применяемая в ряде стран. Так рассматривают небольшие дела — нарушения ПДД, семейно-бытовые вопросы, мелкое хулиганство. Время заседаний назначается после 18:00. Логика проста: по вечерам гражданам проще посетить заседание, следовательно, дела можно рассматривать быстрее, в том числе в день обращения. «Ночные суды» практикуются в Сингапуре, США, Великобритании, а с 2018 года — в Казахстане, где сразу же отметили снижение нагрузки на судей. Помимо вечернего времени, Давыдов предлагает использовать раннее утро и выходные дни.

Третьим важным предложением, способным в корне поменять ситуацию, является установка пошлины на длительные судебные слушания для гражданских, в том числе коммерческих, дел. Давыдов предложил установить предельный срок «бесплатных» дней в рамках одной инстанции, а за их превышение назначить пошлину за каждый день или час. При этом сумма, отмечает автор, должна зависеть от суммы поданного иска. Такая практика мотивирует стороны начинать слушания только в случае максимальной готовности и ускорить процесс принятия решения. К примеру, в Сингапуре второй день слушаний в апелляционном суде по иску уже облагается пошлиной.

Автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов предложил готовый проект судебной реформы, основанной на опробованных практиках. Частично этот опыт применяется даже ближайшими соседями и союзниками России. Пришло время, чтобы идеи Давыдова увидели и поддержали в Госдуме. И помогли системе судопроизводства России выйти на качественно новый уровень.