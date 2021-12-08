В Южной Корее обсудили иностранца, отсудившего у властей $32 тыс
В Южной Корее обсудили иностранца, отсудившего компенсацию за ущерб после фальсификации показаний и отклонения запроса на получение статуса беженца.
По сообщениям южнокорейских СМИ, 3 декабря Центральный районный суд Сеула вынес решение в пользу египтянина, подавшего иск о возмещении ущерба против переводчика и следователя иммиграционной службы Сеула, которые отвечали за собеседование гражданина Египта и подачу заявления о предоставлении убежища.
Суд обязал ответчикам выплатить истцу 37,4 млн вон (~$31,8 тыс.).
Известно, что это первый случай, когда суд обязал южнокорейские власти выплатить компенсацию за ущерб после фальсификации показаний просителя убежища и отклонения ходатайства о предоставлении статуса беженца.
Отметим, что гражданин Египта приехал в Южную Корею в мае 2016 года, после чего подал заявление о предоставлении статуса беженца. Однако стенограмма его интервью в корне отличалась от его первоначального заявления, которое затем было отклонено.
Когда египтянин подал апелляцию на том основании, что протокол интервью был сфальсифицирован, его апелляция была отклонена. В итоге он подал административный иск.
После появления доказательств того, что египтянин был не единственным, чья процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища была проведена неправильно, министерство юстиции провело внутреннюю проверку. В марте 2018 года гражданин Египта получил статус беженца, а в сентябре того же года — подал иск о возмещении ущерба к южнокорейскому государству.
«Этот случай лишний раз показывает то, что Южная Корея не должна впускать к себе беженцев», — пишет amaz***.
«Египет — стабильная страна, его нельзя рассматривать как беженца!» — отмечает tabo***.
«Не люблю беженцев, нам самим жить негде, а вы ещё кого-то к нам подселяете», — возмущается anyl***.
«Нелегальные иммигранты, что называют себя беженцами, пожалуйста, вернитесь к себе на родину!» — призывает fuzz***.
«Нам нужно быть осторожными с иммигрантами и беженцами. Помните о ситуации в Европе», — советует hhmm***.
«Почему они поступают так, будто они хозяева этой страны?» — интересуется dald***.
«Я выступаю против принятия мусульман-беженцев в нашу страну. Европа приняла беженцев и теперь страдает», — отмечает jost***.
«Если госслужащие действительно виноваты в фальсификации, то они должны быть наказаны», — пишет sear***.
«Теперь на наши налоги будут кормить египтян?» — удивляется eib3***.
«От беженцев столько шума…» — отмечает amaz***.
«Забирай деньги и возвращайся обратно в свою страну! Не создавай на территории Южной Кореи гарем из десяти жен!» — призывает hait***.
«Считаю, что это дело нужно тщательно расследовать», — пишет scre***.