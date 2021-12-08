В Южной Корее обсудили иностранца, отсудившего компенсацию за ущерб после фальсификации показаний и отклонения запроса на получение статуса беженца.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

По сообщениям южнокорейских СМИ, 3 декабря Центральный районный суд Сеула вынес решение в пользу египтянина, подавшего иск о возмещении ущерба против переводчика и следователя иммиграционной службы Сеула, которые отвечали за собеседование гражданина Египта и подачу заявления о предоставлении убежища.

Суд обязал ответчикам выплатить истцу 37,4 млн вон (~$31,8 тыс.).

Известно, что это первый случай, когда суд обязал южнокорейские власти выплатить компенсацию за ущерб после фальсификации показаний просителя убежища и отклонения ходатайства о предоставлении статуса беженца.

Отметим, что гражданин Египта приехал в Южную Корею в мае 2016 года, после чего подал заявление о предоставлении статуса беженца. Однако стенограмма его интервью в корне отличалась от его первоначального заявления, которое затем было отклонено.

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Когда египтянин подал апелляцию на том основании, что протокол интервью был сфальсифицирован, его апелляция была отклонена. В итоге он подал административный иск.

После появления доказательств того, что египтянин был не единственным, чья процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища была проведена неправильно, министерство юстиции провело внутреннюю проверку. В марте 2018 года гражданин Египта получил статус беженца, а в сентябре того же года — подал иск о возмещении ущерба к южнокорейскому государству.

«Этот случай лишний раз показывает то, что Южная Корея не должна впускать к себе беженцев», — пишет amaz***.

«Египет — стабильная страна, его нельзя рассматривать как беженца!» — отмечает tabo***.

«Не люблю беженцев, нам самим жить негде, а вы ещё кого-то к нам подселяете», — возмущается anyl***.

«Нелегальные иммигранты, что называют себя беженцами, пожалуйста, вернитесь к себе на родину!» — призывает fuzz***.

«Нам нужно быть осторожными с иммигрантами и беженцами. Помните о ситуации в Европе», — советует hhmm***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Почему они поступают так, будто они хозяева этой страны?» — интересуется dald***.

«Я выступаю против принятия мусульман-беженцев в нашу страну. Европа приняла беженцев и теперь страдает», — отмечает jost***.

«Если госслужащие действительно виноваты в фальсификации, то они должны быть наказаны», — пишет sear***.

«Теперь на наши налоги будут кормить египтян?» — удивляется eib3***.

«От беженцев столько шума…» — отмечает amaz***.

«Забирай деньги и возвращайся обратно в свою страну! Не создавай на территории Южной Кореи гарем из десяти жен!» — призывает hait***.

«Считаю, что это дело нужно тщательно расследовать», — пишет scre***.