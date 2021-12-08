«Конные орды будут?» — Нуланд: РФ может пойти на Украину почти всеми силами
В США считают, что Россия готова направить против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Об этом 7 декабря в своих письменных показаниях конгрессу сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает ИА Красная Весна.
По мнению политика, Россия якобы продолжает наращивать военный потенциал для действий против Украины. А приказ о начале таких действий может поступить уже в начале 2022 года.
«Силы, которые могут быть развернуты, при их полной мобилизации, окажутся вдвое больше того, что мы видели прошлой весной. Это в том числе примерно 100 батальонных тактических групп», — говорится в показаниях замгоссекретаря.
Нуланд также отметила, что это практически все «боеготовые наземные войска к западу от Урала».
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Заявление Нуланд обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что заявление Нуланд является запугиванием. Иные усмотрели в словах политика повод для иронии и сарказма.
«Путин ещё ничего не знает и не решил, но это не важно, российский «план Барбаросса» уже разработала Нуланд. Если Путин захочет, то может просто взять уже готовенький план своего нападения у американских партнёров», — иронизирует Jurij O.
«То, что ты имеешь сегодня, это результат того, что ты сделал вчера (классика)», — пишет Сергей К.
«Чтобы сделать карьеру на западе, достаточно регулярно пороть всякую антироссийскую (нынче ещё и антикитайскую) чушь, а умственные способности там вообще не учитываются в связи с полнейшей их невостребованностью!» — добавил Андрей Н.
«Ей бы, болезной, к врачам хорошим да клизм вёдерных побольше…» — написал Вадим Я.
«У них психиатров что ль в «америках» совсем нет?» — смеется Наташа И.
«И ещё всю армию Китая», — иронизирует Юрий Семёнович.
«Волнуюсь, конные орды будут?» — шутит Кир Анатольевич.
«Да что ж Россия на войну не является? Санкции?» — с сарказмом написала Ирина С.
«А про атаку с космоса почему не сказала?» — пошутил Вадим П.
«Судя по Крыму, тех, кто там есть, хватит», — отметил «Гомер Симпсон».
«А Россия-то в курсе о своих планах?» — спросил Виталий В.
«Чем безумнее идея, тем проще она продвигается», — пишет Владислав Б.
«Чистая правда». У нас город опустел, остались бабки да дети, все мужики построились и выдвинулись пешими колоннами в сторону Конотопа (город в Сумской области Украины. — О. П.)», — иронизируя, подытожил Игорь С.
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