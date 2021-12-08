8 декабря на очередной пресс-конференции министерства иностранных дел КНР репортер спросил пресс-секретаря ведомства Ван Вэньбина касательно заявления Австралии о том, что она не будет направлять официальных лиц для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. В ответ на это Ван сказал:

Олимпийские игры

«Китай неоднократно повторял, что зимние Олимпийские игры не являются сценой для политических выступлений и политических манипуляций. Китай не приглашал никаких австралийских официальных лиц для участия в зимних Олимпийских играх. Никого не волнует, приедут они или нет. Австралийские политики используют эффектность и шумиху в своих политических корыстных целях, что никак не повлияет на успешность проведения Пекином зимних Олимпийских игр».

Он также отметил, что увязывание Австралией вопроса о том, следует ли отправлять правительственных чиновников для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, с так называемой проблемой прав человека в Синьцзяне нарушает «принцип спортивного политического нейтралитета», установленный в Олимпийской хартии.

Всё это полностью показывает, что правительство Австралии слепо следует за отдельными странами и их примером до такой степени, что теряет различие между правильным и неправильным, одновременно не получая никакого результата. Китайская сторона сильно недовольна и решительно выступает против того, что сделала австралийская сторона. Впрочем, как и китайские пользователи социальной сети Sina Weibo, которые оставили сотни гневных комментариев под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньминь жибао».

«Да вы можете вообще не участвовать в соревнованиях, всем плевать», — высказался в адрес Австралии Ян Ян.

Noelle Neu Конькобежцы. Американец впереди, австралиец идет третьим

«Никого не волнует, приедут Соединенные Штаты или нет! Никого не волнует, придет Австралия или нет! Никого не волнует, придет ли Япония, и никого не волнует, придет ли Новая Зеландия. Нас вообще кто волнует?» — задал вопрос Supreme Red Face.

«Да у них проблемы с пониманием. Нам всё равно, приедут они или нет, но они продолжают клеймить нашу страну и вмешиваться в наши внутренние дела, так что, естественно, мы можем дать серьезный ответ», — заметил другой комментатор.

«Это Олимпиада в Китае. Те страны и регионы, которые считают себя противниками Китая, такие как Литва, США, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Украина, Индия…, все должны отказаться от участия в нашей Олимпиаде!» — считает «Зона 51».

Некоторые комментаторы заметили, что чувствуют себя оскорбленными в связи с таким поведением некоторых стран. И дать отпор им является делом чести для страны. А вот в какой форме это должно происходить, пока неясно.

«Я объявляю, что отказываюсь участвовать в следующих президентских выборах в США!» — возопил один из пользователей.

«Австралия создана потомками изгнанников, захвативших континент посредством агрессии и геноцида. Из-за этого я объявил личный бойкот и отказался баллотироваться на пост президента Австралии. За права человека!» — согласился другой пользователь.

«Вообще-то в спорте встречаются спортсмены со спортсменами, зачем же сюда приезжать политикам?» — задал резонный вопрос Bandit Marshalcai.

Arne Müseler Национальный центр водных видов спорта. Пекин

Очень многие согласились, что Китай вообще не приглашал никаких чиновников для участия в Олимпиаде, а потому удивительно слышать столь вызывающие заявления от австралийских политиков, будто бы их кто-то ждет.

«Смеют ли США и Австралия запретить спортсменам участвовать? У них хватит смелости? Грандиозное событие для спортсменов, на котором политики смогут развернуть действительно хорошую драму», — заметил snake_zym.

При этом некоторые гости задавали вопросы с искренним непониманием, почему же Австралия столь агрессивно настроена к Олимпийским играм в Пекине. Но всё дело в том, что Австралия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания и еще ряд проамериканских стран после начала эпидемии нового коронавируса начали раскручивать идею ответственности «ужасного коммунистического Китая» за пандемию. Также начали активно продвигаться идеи того, что Китай якобы устроил геноцид уйгурского населения Синьцзяна и использует рабский труд на хлопковых плантациях. Таким образом США намерены подорвать авторитет Китая и ослабить его позиции в геополитической гонке за лидерство. Кроме того, это укладывается в коронавирусную перестройку мира, где нужен новый «страшный враг». Желательно идеологический. Россия для этих целей подходит уже не так хорошо, как в свое время СССР. В том числе поэтому выбор пал на Китай.