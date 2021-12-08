Лидеры новой правящей коалиции Германии на этой неделе собираются посетить Варшаву. Министр иностранных дел Анналена Бербок планирует прибыть в польскую столицу в пятницу, 10 декабря, а канцлер Олаф Шольц — в воскресенье, 12 декабря. Как считает газета Rzeczpospolita, это «сигнал о том, что новое немецкое правительство попытается установить возможно хорошие отношения с польскими властями». Издание отмечает, что в Берлине сомневались в необходимости этих визитов, что «было вызвано многими недружественными жестами со стороны польских властей». Однако «возобладало мнение, что в исключительно сложной геополитической ситуации, в которой сегодня находится Европа (украинский вопрос — С.С.), не следует создавать новых очагов напряженности в отношениях с соседом по Одеру».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

На наш взгляд, все несколько сложнее. Прежний канцлер Ангела Меркель оставила в наследство своим преемникам проблему, которая отражается на текущем функционировании Европейского союза и его будущем. Правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) не согласна с планами углубления интеграции ЕС, превращения его в своего рода Соединенные Штаты Европы. Между тем поддержка курса на федерализацию Евросоюза прописана в соглашении, которое заключили сформировавшие немецкое правительство СДПГ, «Зеленые» и СвДП, отказаться от этого они не могут. Но и двигаться вперед Берлин будет в состоянии только после того, как решится вопрос определения новой конфигурации безопасности и сфер влияния в Европе, включая постсоветское пространство, на чем настаивает Россия. На этом сосредоточено сегодня внимание ведущих европейских столиц, Москвы и Вашингона. В данной ситуации бунт «Права и Справедливости» отошел на второй план, а «наказание» Польши может немного подождать.

Однако оно последует. Украинское досье показало, что от Варшавы сегодня в европейских делах практически ничего не зависит. Как отмечают польские оппозиционные издания, накануне переговоров в формате видеоконференции между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом последний провел консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. «Польские представители отсутствовали среди приглашенных, которых Байден назвал «ключевыми союзниками» США в Европе», что выглядит особенно болезненно для Варшавы, поскольку с «далеким от проблем Украины» Римом сочли нужным поговорить, а с ней нет. Учитывая то, что польские политики практически не мыслят действий за пределами страны в одиночку и Варшаве обязательно нужно к кому-то прислониться, сложившаяся ситуация, когда ее не берут в расчет США и ЕС, парализует ее внешнеполитическую деятельность.

(сс) Office of the President of the United States Джо Байден и Марио Драги

Учитывая это, Польша постоянно пытается формировать некие альянсы, которые бы могли создавать впечатление международной поддержки ее политики. Однако у нее это получается плохо. PiS сегодня заинтересована в образовании стабильного антинемецкого фронта, но в Евросоюзе ей ничего подобного не позволят сделать. Неэффективными оказались и ее опыты по формированию антироссийских коалиций с прибалтийскими республиками и Киевом. США и ведущие европейские страны «украинскую карту» с Россией разыгрывают самостоятельно. Вместе с тем у «Права и Справедливости» есть возможность подкачать внешнеполитические мускулы. Правящая польская партия стала проводить консультации с рядом европейских правых партий, выставляя главной целью противодействие «идее федерализации Европы». Но у этого проекта могут быть и «побочные последствия». В случае его успеха можно будет говорить о реорганизации внешней политики ЕС, отказе от формального «единства» в пользу согласования интересов региональных блоков европейских стран.

Piotr Drabik Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский

Вызов для Польши здесь в том, что ее нынешние партнеры придерживаются иных взглядов на отношения с Россией. Так, побывавшая на саммите европейских правых сил в Варшаве, который прошел 4 декабря, лидер «Национального движения» Марин Ле Пен чуть позже в интервью Rzeczpospolita заявила: «Вы можете говорить что угодно, но Украина находится в сфере влияния России. Попытка вторгнуться в эту сферу влияния создает напряженность и страхи и приводит к ситуации, которую мы наблюдаем сегодня». Этот тезис прямо противоречит политике, проводимой PiS. Как она отреагирует? Варшава может и дальше, конечно, делать вид, что ради сохранения единства с партнерами она готова закрыть глаза на их «пророссийские взгляды». Или, наоборот, воспользоваться этим как поводом, чтобы пересмотреть свои старые ориентиры, объяснив собственным сторонникам в частности и польскому общественному мнению в целом, что подчиняется мнению европейского большинства в отношении Москвы.