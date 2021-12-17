Стоимость активов розничных инвесторов, включая индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), размещенных у брокеров, выросла в третьем квартале года на 8%, достигнув 7,7 трлн рублей. Между тем доля активных клиентов снижается. Как отмечает Центробанк в своем «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», доля активных клиентов снижается на фоне высокой доли пустых счетов — более 60%, а у более чем 19% — объем активов на счете не превышал 10 тыс. рублей. При этом 3,3% от общего числа физических лиц — резидентов владеют около 91% активов, а 1% клиентов — 76% активов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Эти данные Центробанк публикует со ссылкой на опрос восьми брокеров, на которых совокупно приходится 93% клиентов. По оценке Банка России, квартальный темп роста клиентской базы брокеров замедлился с июля по сентябрь до 15% с 17% во втором квартале, количество клиентов достигло 17,1 млн человек. Замедлению темпов роста клиентской базы в III квартале года способствовал возросший уровень проникновения услуг брокеров и управляющих. Доля вновь прибывших на этот рынок клиентов достигла 19% от экономически активного населения страны: в сентябре количество уникальных клиентов — физлиц на Московской бирже составило 14,5 млн человек. Для справки: численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, составляет 75,5 млн человек.

«Чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок с исключением эффекта колебания валютных курсов и рыночных котировок в III квартале 2021 г. составил 421 млрд руб., что соответствует притоку за аналогичный период прошлого года», — сообщается в Обзоре.

Если говорить о региональном распределении клиентов, то здесь существенно ничего не изменилось. Среди топ-5 регионов опережающие темпы роста клиентской базы наблюдались в Краснодарском крае (18% против 15% в целом по стране). При этом такой «продукт», как ИИС, прирастал низкими темпами, в том числе за счет ускоренного закрытия ранее открытых счетов. Зато высокий спрос был на российские и иностранные акции, а также облигации резидентов. Понятно, что инвесторы (физлица) находились в поиске повышенной доходности на рынке. Вместе с тем, по оценке регулятора, несмотря на рост числа клиентов в доверительном управлении (ДУ), правда, который произошел за счет маркетинговых акций, темп роста объема портфелей все-таки был минимальным. А средневзвешенная доходность крупнейших стандартных стратегий ДУ в отчетном квартале была околонулевой.

«На горизонте года 19 из 30 крупнейших стратегий продемонстрировали доходность ниже уровня депозитов», — говорится в Обзоре.

Fitiss Московская биржа

После замедления во II квартале года вновь ускорился приток в иностранные акции, превысив в полтора раза приток в аналогичные инструменты резидентов и квазинерезидентов (ценные бумаги нерезидентов, входящих в одну группу с российскими компаниями, либо ценные бумаги российских компаний, выпущенные по иностранному праву). Примечательно, что интерес к иностранным акциям среди розничных инвесторов сохраняется, несмотря на отрицательную курсовую и рыночную переоценку в целом по портфелю. Доля Санкт-Петербургской биржи в структуре торгов акциями и депозитарными расписками в III квартале 2021 г. составила 47% (кварталом ранее — 45%, годом ранее — 35%) и практически сравнялась с долей Московской биржи. При этом в сегменте иностранных акций (без учета акций квазинерезидентов) доля Санкт-Петербургской биржи превышает 96%.

Напомним, что глава государства поручил правительству разработать дополнительные стимулы для долгосрочных вложений физических лиц в российские ценные бумаги, включая дополнительные вычеты по НДФЛ, о чем Владимир Путин объявил на инвестфоруме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан. За девять месяцев текущего года объем их вложений вырос более чем на четверть, что обеспечивает дополнительную устойчивость рынка ценных бумаг, делает его более привлекательным. Этот ресурс должен стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но также и работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику», — цитировал Интерфакс заявление президента России.

Kremlin.ru/ С президентом – председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт!» (в режиме видеоконференции). 30.11.2021

Кроме того, президент предложил проработать вопрос по обеспечению защиты вложений граждан страны в ценные бумаги российских компаний. Речь, по его словам, может идти о механизме, аналогичном системе страхования банковских вкладов, так как «на фондовом рынке неизбежны колебания и спады, и нужно», как сказал глава государства, «защитить интересы граждан, гарантировать их сбережения».

Возвращаясь к Обзору ЦБ РФ, отметим, что в документе также говорится, что на валютном рынке регулятор заметил снижение спекулятивной активности: обороты по сделкам физлиц снижаются третий квартал подряд. В июле — сентябре физлица скупили валюты на 206 млрд рублей, что на 34% меньше относительно квартала к кварталу, но на 454% больше год к году. Около двух третей этого спроса пришлось на доллары, около трети — на евро. Остатки иностранной валюты на брокерских счетах (по данным опроса крупнейших брокеров) за квартал выросли незначительно, предположительно, большая часть купленной валюты была направлена на покупку валютных инструментов на биржевом и внебиржевом рынках. Что касается интереса инвесторов к драгоценным металлам (физическому золоту и серебру), то на организованных торгах он оставался незначительным: объем нетто-покупок со стороны физлиц составил 0,14 млрд руб. (кварталом ранее — 0,12 млрд руб.).

С ростом проникновения услуг брокеров и управляющих (количество профучастников за III квартал выросло с 449 до 452), как сообщается в Обзоре, росло и число жалоб именно на брокеров. Хотя, по оценке регулятора, в целом доля жалоб остается низкой относительно пропорции к числу клиентов. Более того, половина обращений касалась компаний с отозванной лицензией, а доля обоснованных (по результатам проверки) жалоб составила менее 4% от общего числа. К слову, снижение числа лицензий профучастников компенсировалось ростом числа инвестиционных советников — индивидуальных предпринимателей. Между тем регулятор выделил основные проблемы, которые волновали инвесторов, обратившихся с жалобами. Наиболее популярными из них были проблемы по поводу неисполнения (ненадлежащего исполнения) поручений клиентов, сбои и неработоспособность информационных систем и приложений для подачи поручений, а также проблемы при открытии и закрытии счета. Банк России напомнил также, что в III квартале этого года был разработан и направлен в Минфин России на согласование и последующее представление в правительство законопроект, направленный на совершенствование требований к дилерской деятельности и деятельности форекс-дилеров, который позволит добросовестным форекс-дилерам использовать в своей деятельности дополнительные инструменты, а также повысит уровень защиты клиентов форекс-дилеров и минимизирует их риски.

Что же касается перспектив притока новых клиентов к брокерскому обслуживанию, регулятор считает, что сформированная после периода бурного роста последних двух лет высокая база позволяет ожидать дальнейшего замедления прироста таких клиентов. Причем повышение ключевой ставки, которое должно повлечь рост ставок по депозитам, будет способствовать дальнейшему сохранению замедленных темпов роста клиентской базы.