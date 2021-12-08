Жители Еврейской автономии возмущены тем, что вслед за родильным домом в регионе закрывается хирургическое отделение областной больницы. Люди не понимают, как им будут оказывать экстренную помощь в Хабаровске, и считают, что тогда уже логично полностью объединить регионы. Пользователи соцсетей также намекают надзорным органам на необходимость проводить проверки и считают, что руководство автономии не справляется с управлением регионом.

Михаил Нестеров. Хирург. 1933

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«Нашли выход! А экстренных больных куда будут отправлять? На вертолете в Хабаровск?» — удивлена пользователь Instagram n.bezkorovainaia.

«Пора уже и статус с области снять, присоединить к краю и искать врачей в Биробиджанскую районную больницу», — высказал мнение lapalagniuk.

«Это саботаж чистой воды. Пора компетентным органам заняться нашим здравоохранением», — отметила kurnikova995.

«Администрация просто оттягивает неизбежное и не хочет признавать критичность положения. Как наглядный пример — поликлиника: врачей и фельдшеров практически нет, а для привлечения новых кадров, кроме громогласных заявлений, ничего не делают. Целевики перезаключают договора и отрабатывают своё обучение в других местах, а всё из-за того, что работать за копейки никто не будет и не хочет», — считает vitaliiradiukhin.

«До этого писали, что не хотят платить врачам, а сейчас уже пишут, что дело не в зарплате. На перевозки, санавиацию деньги есть, а врачам за работу денег нет», — удивлена такой логикой elenasaifulina02031985.

Kremlin.ru В роддоме

«Врачей нет (и не только хирургов). Правительство ЕАО не в состоянии решить проблемы области. А что обычно работодатель делает с людьми, которые не справляются со своими обязанностями?» — намекнула yna281176.

«Теперь, оказывается, дешевле возить в Хабаровск, чем платить достойную зарплату врачам, которые от такой оптимизации бегут сломя голову», — сделал вывод ЕАОgoryunov7920.

Особенно людей возмутило то, что причину закрытия хирургии — увольнение сразу трёх врачей — не назвали напрямую, а подали информацию как карантин из-за коронавируса.

«Да что же такое-то? В какой ковидный госпиталь в тот же день? Я там подрабатываю дежурантом с января 2021 года, как и многие другие врачи. Продолжаю отрабатывать 2 недели после написания заявления на увольнение. Вот сегодня только отдежурил одни сутки в хирургии. Так что на сегодняшний день моим постоянным местом работы является ОГБУЗ «Областная больница», — лично опроверг эту информацию один из уволившихся хирургов Максим Вороновицкий, его ник в Instagram vornovitskiimaksim.

«А если не было бы ковида, чем бы прикрылись? Обидно за медработников, которых не ценят в ЕАО», — констатировала ____tanechka_brykova_____.

«Не смешите, один уезжает, это понятно, второго нельзя уговорить поработать на пенсии? Бред, можно, ну, а с третьим вообще дебилизм. Что хирург делает в ковидном госпитале, когда он нужен на своём месте? Опять все врут, мы сейчас — как большая деревня, раньше специалистов к нам слали, теперь мы в Хабаровск, дурдом», — возмущена iuliia_malova.

«Везде у нас виновата коронавирусная инфекция. Люди увольняются, а у нас в этом ковид виноват. В городе специалистов в области медицины не хватает, давно правительству ЕАО принимать меры пора», — написала ekaterina.braiko.

«И на любой вопрос у них всегда найдутся объективные причины, когда одно место горит. А врачей не спросили, почему уволились. Или спросили, но ответ не устроил, ведь все понимают, что врачей просто загнали в угол. Никакого оснащения, никаких условий, а требуют как в Москве», — подчеркнул degtiarenko81.

«Какой бред! Развалили всё, и все ковидом прикрываются» (a.v.2743), «Что же вы творите-то!!! Сначала роддом, теперь хирургия, потом что???» (alisa90ivanova), «Областная больница меняет свой статус на ФАП. Страшно заболеть» (khokhlovvgalina), «Врачей нет, но вы держитесь!» (vit.gr), «Как удобно правительству, все проблемы карантином прикрыть» (uyliyaula), «Хотят к Хабаровску присоединиться — вот и мутят» (vladimir_kushnarev71), «Бабульки-целительницы, выходите, ваше время пришло» (di.mas8556), «А потом ЕАО закроют» (annsor1975), «Разработан комплекс мер по уничтожению медицины, бизнеса и города в целом» (panchishnai), — бурно обсудили проблему жители региона.

Очень много мнений, которые сводятся к тому, что руководство региона не справляется с организацией медицинской помощи его жителям.

«Вот она, политика губернатора, и год здоровья в области стал очередным годом оттока населения и специалистов, и ещё неонатолог тоже уехал из роддома, и рожать будут теперь в Хабаровске, а вы зачем здесь тогда нужны, губернатор?» — поинтересовался borunov.maksim.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн

«Что происходит, куда катится наша область? Люди остаются без внимания со стороны нашего еврейского правительства. Как мне жаль наших граждан. Вы всё жалуетесь, что нет специалистов, а что вы делаете для того, чтобы им работалось комфортно на рабочем месте? Обеспечьте всем необходимым оборудованием хирургическое отделение и достойную зарплату хорошим специалистам, и тогда будет хорошо и хирургам, и народу. Не было порядка в ЕАО и, наверное, не будет», — рассуждал dmitrienko5168.

«Не от хорошей жизни уходят медики. Создайте им такие условия, как вы обещаете тем врачам, кого приглашаете на место уволившихся. Не в состоянии справиться со сложившейся обстановкой в регионе — уходите в отставку», — согласна с ним shchepetsirina.

«Просто в ЕАО не хотят поднимать и платить медикам. У фельдшера в ЕАО оклад около 6 тыс. рублей, а в Хабаровске у такого же фельдшера оклад 14 тыс., и поэтому наши фельдшера с Биробиджана ездят работать в Хабаровск», — рассказал yura_as79.

«Это конвульсии правительства и санврача, а не ковид. Скинуть все свои провальные и безответственные действия на сезонные сопли. Референдум, может, спасет эту затухающую область!» — уверен nr_nrom.

Как сообщало ИА REGNUM, хирургическое отделение областной больницы ЕАО закрыли на карантин из-за COVID-19. Прекращение работы хирургии по эпидемиологическим причинам совпало с одновременным увольнением всех троих хирургов. Теперь нуждающихся в операциях жителей региона будут возить в Хабаровский край.